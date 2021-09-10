Деньги, газ и «партизаны». Путин и Лукашенко встретились перед учениями и выборами

Одной из главных экономических договоренностей стала цена на российский газ для Белоруссии, которая в 2022 году сохранится на уровне 2021 года. При этом Путин пообещал, что эти цены не будут индексироваться в привязке к инфляции.

Как уточняет РИА Новости, цена газа для Белоруссии составит $128,5 за тысячу кубометров, в то время как на бирже он сейчас продается по $700.

Кроме того, Путин и Лукашенко договорились о создании единых рынков газа, нефти, нефтепродуктов и электроэнергии. Правда, это произойдет не сразу, документ по газу подпишут до декабря 2023 года.

Новые российские кредиты Белоруссии составят до конца года 2022 года около $630-640 млн. При этом Лукашенко заявил, что Минск пока не будет обращаться к Москве за новыми кредитами, отмечает ТАСС.

Эксперты называют встречу Путина и Лукашенко одной из самых результативных за последние годы, указывая на согласование всех 28 программ (дорожных карт) по Союзному государству, в том числе газовой.