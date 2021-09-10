Деньги, газ и «партизаны». Путин и Лукашенко встретились перед учениями и выборами
Белоруссия получит $630-640 млн российских кредитов до 2022 года, а цена на газ сохранится на уровне $128,5 за тысячу кубов, в то время как цены на газ в Европе превысили $700.
Пятая с начала года встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко продолжалась в четверг около 3,5 часов, в числе ее главных итогов – договоренности по газу, новый кредит и согласование всех 28 программ по Союзному государству.
Как отметил Путин, достигнутые договоренности не связаны с «политической конъюнктурой» в обеих странах и предстоящими выборами в Госдуму. По его словам, масштабные учения «Запад-2021», стартовавшие сразу после встречи президентов, также «не направлены против кого бы то ни было».
Между тем белорусский политолог Дмитрий Болкунец в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» связал приезд Лукашенко в Россию с сентябрьскими выборами.
«На мой взгляд, эта поездка нужна больше Путину перед думскими выборами. Нужно продемонстрировать некую победу на внешнем контуре России, и Лукашенко, видимо, выписали как артиста из Белоруссии, чтобы он солировал и пропел какую-нибудь красивую песню о братстве, дружбе и единстве народов, об интеграции и дорожной карте», - пояснил Болкунец.
С ним согласился и обозреватель «Коммерсанта» Андрей Колесников.
«Это и называется «не бросайте меня в терновый куст». Теперь-то хотя бы стало ясно, с чем это точно связано», - пишет он, комментируя слова Путина о том, что встреча с Лукашенко не связана с выборами.
Одной из главных экономических договоренностей стала цена на российский газ для Белоруссии, которая в 2022 году сохранится на уровне 2021 года. При этом Путин пообещал, что эти цены не будут индексироваться в привязке к инфляции.
Как уточняет РИА Новости, цена газа для Белоруссии составит $128,5 за тысячу кубометров, в то время как на бирже он сейчас продается по $700.
Кроме того, Путин и Лукашенко договорились о создании единых рынков газа, нефти, нефтепродуктов и электроэнергии. Правда, это произойдет не сразу, документ по газу подпишут до декабря 2023 года.
Новые российские кредиты Белоруссии составят до конца года 2022 года около $630-640 млн. При этом Лукашенко заявил, что Минск пока не будет обращаться к Москве за новыми кредитами, отмечает ТАСС.
Эксперты называют встречу Путина и Лукашенко одной из самых результативных за последние годы, указывая на согласование всех 28 программ (дорожных карт) по Союзному государству, в том числе газовой.
Политолог Глеб Павловский говорил «Радиоточке НСН», что сейчас у Белоруссии и России «нет никакого варианта интеграции».
«Сейчас Лукашенко – крайне слабый политический лидер, он даже не представляет свою страну в широком понимании этого слова и его масштабные действия просто не будут поддержаны в Белоруссии», - объяснял он.
Со своей стороны, член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России Богдан Безпалько отмечал на пресс-конференции в НСН, что «в любом случае Россия будет мягко принуждать Белоруссию к интеграции».
Тема политической интеграции двух стран на встрече Путина с Лукашенко не обсуждалась, однако стороны договорились о единой макроэкономической политике, интеграции платежных систем, гармонизации денежно-кредитной политики, единых подходах к пенсиям, трудовому законодательству, социальному страхованию и пособиям, и многому другому.
Затрагивая тему единой валюты, Путин сказал, что об этом пока говорить рано, поскольку сначала надо наладить единую макроэкономическую политику.
Россия также сняла все коронавирусные ограничения на авиасообщение с Белоруссией, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков анонсировал осенний визит Путина в эту страну: «Я не сомневаюсь, что приедет».
На встрече также обсудили Афганистан, ситуацию на границе Белоруссии с Литвой, единую оборонную политику, а также совместные учения «Запад-2021», которые начались сегодня на 14 полигонах двух стран. Учения, в которых участвуют около 200 тысяч военных, более 80 самолетов и вертолетов, корабли, танки и другая техника, уже вызвали «серьезную озабоченность» в Польше, Литве и Украине.
Однако американское издание The National Interest указало, что нет никаких признаков того, что Россия планирует использовать эти учения для прикрытия военной интервенции. При этом журналист этого издания Марк Епископос предположил, что Россия и Белоруссия готовятся к «партизанской войне» с НАТО.
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