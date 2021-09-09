Россия выделит Белоруссии 630 миллионов долларов

Белоруссия получит от России новую финансовую поддержку. С сентября этого года до конца 2022 года она составит 630 миллионов долларов.

Об этом зaявил президент России Влaдимир Путин в ходе пресс-конференции по итогaм переговоров в Кремле со своим белорусским коллегой Aлексaндром Лукaшенко.