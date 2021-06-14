Как по лезвию. Продолжит ли Россия интеграцию с Белоруссией?

Россия вынуждена принуждать Белоруссию к интеграции, чтобы минимизировать свои собственные потери, заявил член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России, заместитель директора Центра украинистики и белорусистики МГУ им. М.В. Ломоносова Богдан Безпалько на пресс-конференции в НСН.

«Российское руководство все равно стремится к интеграции, в любом случае Россия будет мягко принуждать Белоруссию к интеграции. Мы видим, что постоянно ведутся переговоры. Я думаю, что РФ будет снижать темпы по обеспечению политического режима Лукашенко какими-то активами, но какие-то активы ему предоставлять будут, чтобы он обеспечить стабильность Белоруссии, могу обеспечить интересы российских корпораций в Белоруссии и чтобы не допустить Белоруссию к приходу радикальной власти, не допустить того состояния, в котором находится Украина – резкое обрушение всех связей с РФ, что приведет к большим политическим и экономическим потерям РФ. России приходится маневрировать, чтобы Лукашенко не пал и в то же время приносил пользу», - отметил Безпалько.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на высказывание генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга по поводу угрозы для альянса военно-политического союза России и Белоруссии в своем Telegram-канале.

«Вот вам и ответ на вопрос, что Запад так неистово взялся за Белоруссию... Нужно постоянно вмешиваться во внутренние дела то одной страны, то другой, то одновременно лезть к обеим, лишь бы не допустить естественного хода взаимовыгодной интеграции», - заявила Захарова.

