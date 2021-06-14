Как по лезвию. Продолжит ли Россия интеграцию с Белоруссией?

Политологи и ученые оценили смысл и возможность интеграции России и Белоруссии после дискредитирующих решений президента Лукашенко.

Белоруссия готова к сотрудничеству по всем направлениям с Россией, стратегическим партнером республики, заявила председатель Совета Республики Наталья Кочанова на встрече с послом РФ в Белоруссии Евгением Лукьяновым. Об этом сообщает агентство БЕЛТА.

По словам председателя верхней палаты белорусского парламента, правительства двух стран успешно работают и поддерживают друг друга в интеграционных структурах. Вместе с тем она отметила, что России и Белоруссии придется «еще много работать» над эффективным решением имеющихся вопросов «на благо наших народов и стран».

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Политолог Глеб Павловский в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» предположил, что у России нет возможности объединяться с Белоруссией в ближайший момент с учетом политической ситуации и сложившегося международного положения.

«Варианта интеграции с Россией нет никакого, потому что сейчас Лукашенко – крайне слабый политический лидер, он даже не представляет свою страну в широком понимании этого слова и его масштабные действия просто не будут поддержаны в Белоруссии. Он скомпрометирован и тем самым скомпрометирует любое крупное государственное решение, которое будет принимать. У России, к сожалению, здесь нет выбора, потому что у нас не так много союзников, а Путин не может позволить себе потерять Белоруссию, это будет очень плохо воспринято, в первую очередь, его избирателями. Это и создает для Лукашенко возможность шантажировать Россию финансово и политически», - заявил политолог.

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Россия вынуждена принуждать Белоруссию к интеграции, чтобы минимизировать свои собственные потери, заявил член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России, заместитель директора Центра украинистики и белорусистики МГУ им. М.В. Ломоносова Богдан Безпалько на пресс-конференции в НСН.

«Российское руководство все равно стремится к интеграции, в любом случае Россия будет мягко принуждать Белоруссию к интеграции. Мы видим, что постоянно ведутся переговоры. Я думаю, что РФ будет снижать темпы по обеспечению политического режима Лукашенко какими-то активами, но какие-то активы ему предоставлять будут, чтобы он обеспечить стабильность Белоруссии, могу обеспечить интересы российских корпораций в Белоруссии и чтобы не допустить Белоруссию к приходу радикальной власти, не допустить того состояния, в котором находится Украина – резкое обрушение всех связей с РФ, что приведет к большим политическим и экономическим потерям РФ. России приходится маневрировать, чтобы Лукашенко не пал и в то же время приносил пользу», - отметил Безпалько.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на высказывание генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга по поводу угрозы для альянса военно-политического союза России и Белоруссии в своем Telegram-канале.

«Вот вам и ответ на вопрос, что Запад так неистово взялся за Белоруссию... Нужно постоянно вмешиваться во внутренние дела то одной страны, то другой, то одновременно лезть к обеим, лишь бы не допустить естественного хода взаимовыгодной интеграции», - заявила Захарова.

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ФОТО: www.unian.net
ТЕГИ:ПолитикаГлеб ПавловскийРоссияБелоруссия
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