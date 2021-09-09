Путин объяснил Лукашенко, зачем пригласил его в Москву

Президент России Владимир Путин заявил, что попросил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко приехать в Москву для подведения итогов работы по формированию Союзного государства, сообщает РИА Новости.

На встрече с президентом Белоруссии, которая проходит в Кремле, российский лидер отметил, что в данном направлении на протяжении долгого времени велась напряжённая работа, как на правительственном, так и на экспертном уровнях.

Ранее в администрации президента РФ рассказали, что на встрече в Москве главы государств также обсудят ряд актуальных проблем, включая ситуацию в Афганистане. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, по окончании переговоров запланирована совместная пресс-конференция.