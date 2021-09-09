«Выписали как артиста». Политолог предположил, зачем Лукашенко едет в Кремль

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вылетел в Москву на переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. Это будет уже пятая встреча двух лидеров с начала года. Белорусский политолог Дмитрий Болкунец, проживающий сейчас в другой стране, в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» предположил, что на этот раз поездка инициирована российской стороной.

«На мой взгляд, эта поездка нужна больше Путину перед думскими выборами. Нужно продемонстрировать некую победу на внешнем контуре России, и Лукашенко, видимо, выписали как артиста из Белоруссии, чтобы он солировал и пропел какую-нибудь красивую песню о братстве, дружбе и единстве народов, об интеграции и дорожной карте. Интеграционная тема всегда была актуальна, она задействовалась очень часто перед выборами, которые в России происходили: и перед президентским выборами, когда еще Ельцин был, и перед думскими выборами 1999 года. Однако это ошибка сейчас – приводить Лукашенко в качестве актера, чтобы поддерживать курс правящей партии. Это может сыграть негативно, учитывая, что Лукашенко не имеет репутации, на мой взгляд, и в российском обществе. Я считаю, это ошибочная тактика», -отметил политолог.

По мнению Болкунца, Лукашенко будет пытаться шантажировать российское руководство, чтобы получить средства.

«Подписывать ничего не будут ни с кем. Я считаю, что Лукашенко ничего подписывать не будет, пока деньги не получит. Не уверен, что Кремль готов будет дальше вливать средства, учитывая, что Лукашенко продолжает игру, которая называется "многовекторность". Она заключается в следующем: надо гадить соседям, раздражать Кремль и получать финансирование. Он так понимает эту политику. Денег Лукашенко не дадут, он никогда ничего не выполняет, он недоговороспособный партнер. Лукашенко хочет получить деньги, взамен ничего не отдавая. А Россия хочет, чтоб он начал выполнять обязательства, которые ранее брал на себя. Об этом 22 года говорят, 22 года уже эта тема муссируется. Таких встреч уже было больше сотни, на которых обсуждались дорожные карты и интеграция, это всё пустые слова. Он тоже самое пытается делать с Западом, какие-то переговоры вести, шантажирует Запад мигрантами, сигаретами, контрабандой, добивается отмены санкций. У него желание и задача вновь вернуться в орбиту западного влияния, хотя, мне кажется, это на сегодняшний день невозможно», - отметил политолог.

По словам белорусского политолога, единственным совпадением на этой встрече будет позиция по ситуации в Афганистане.

«При этом по Афганистану позиция президентов, скорее всего, совпадет. Для Лукашенко Афганистан очень полезен, потому что внимание западных стран, особенно США, от Белоруссии отошло, плюс Лукашенко может воспользоваться мигрантами, чтобы перебрасывать их в Европу. Для него кризис очень выгоден», - пояснил Болкунец.

Политолог Александр Зимовский ранее рассказал НСН, чем может обернуться для простых белорусов решение Александра Лукашенко отменить действие соглашения о реадмиссии.

