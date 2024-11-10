СМИ: США отправят Украине 500 ракет для ПВО до прихода Трампа
Администрация американского лидера Джо Байдена намерена отправить Киеву около 500 ракет для ПВО. Эти снаряды могут использоваться системами NASAMS и Patriot, утверждают источники The Wall Street Journal (WSJ).
По словам собеседника издания, снаряды поступят в ВСУ до конца ноября. Представитель Пентагона на условиях анонимности рассказал WSJ, что, по подсчетам американского военного ведомства, такого запаса украинским войскам должно хватить как минимум до конца года.
В материале WSJ допускается, что эта поставка ракет — попытка уходящей администрации Байдена как можно скорее поставить Киеву оружия на несколько миллиардов долларов. Газета пишет, что сам факт такого стремления показывает, как сильно победа Трампа на выборах мешает кампании Белого дома по поддержке Украины.
Сам Трамп во время своей предвыборной кампании неоднократно заявлял, что в случае победы остановит украинский конфликт в течение 24 часов. СМИ сообщали, что политик готовится представить соответствующий план, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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