В материале WSJ допускается, что эта поставка ракет — попытка уходящей администрации Байдена как можно скорее поставить Киеву оружия на несколько миллиардов долларов. Газета пишет, что сам факт такого стремления показывает, как сильно победа Трампа на выборах мешает кампании Белого дома по поддержке Украины.



Сам Трамп во время своей предвыборной кампании неоднократно заявлял, что в случае победы остановит украинский конфликт в течение 24 часов. СМИ сообщали, что политик готовится представить соответствующий план, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

