Делят озеро. Армения обвиняет Азербайджан в захвате территории

Азербайджанские Вооруженные силы продолжают оставаться на армянской территории в Сюникской области. Ереван требует вывести войска из региона, сообщили в Минобороны Армении.

Азербайджанский политолог Адгезал Мамедов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что Баку имеет право претендовать на спорную территорию вокруг озера, отметив тем не менее, что вооруженного конфликта не произойдет.

«Если посмотреть на ситуацию ретроспективно, во времена Советского Союза на этом месте проходила граница между Армянской и Азербайджанской республиками. Части этого озера были в составе обеих республик. Согласно договоренностям, граница восстанавливается в пределах бывших советских республик. Поэтому там оказались военные. Азербайджанская армия восстанавливает свою территориальную целостность. Я думаю, что здравый смысл восторжествует, найдется общий язык, а общий посредник сторон - Россия не допустит повторения кровопролития», - предположил он.

Ранее сообщалось, что военные Азербайджана 12 мая попытались скорректировать границу в Сюникской области. По словам исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна, у азербайджанцев были с собой фальшивые карты, которыми они объясняли свое законное нахождение на армянской стороне. В Армении этот инцидент назвали провокацией. Пашинян заявил, что Азербайджан посягает на суверенную территорию страны.