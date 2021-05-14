Делят озеро. Армения обвиняет Азербайджан в захвате территории
Представители двух республик поделились взглядами на проблему спорной границы.
Азербайджанские Вооруженные силы продолжают оставаться на армянской территории в Сюникской области. Ереван требует вывести войска из региона, сообщили в Минобороны Армении.
Азербайджанский политолог Адгезал Мамедов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что Баку имеет право претендовать на спорную территорию вокруг озера, отметив тем не менее, что вооруженного конфликта не произойдет.
«Если посмотреть на ситуацию ретроспективно, во времена Советского Союза на этом месте проходила граница между Армянской и Азербайджанской республиками. Части этого озера были в составе обеих республик. Согласно договоренностям, граница восстанавливается в пределах бывших советских республик. Поэтому там оказались военные. Азербайджанская армия восстанавливает свою территориальную целостность. Я думаю, что здравый смысл восторжествует, найдется общий язык, а общий посредник сторон - Россия не допустит повторения кровопролития», - предположил он.
Ранее сообщалось, что военные Азербайджана 12 мая попытались скорректировать границу в Сюникской области. По словам исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна, у азербайджанцев были с собой фальшивые карты, которыми они объясняли свое законное нахождение на армянской стороне. В Армении этот инцидент назвали провокацией. Пашинян заявил, что Азербайджан посягает на суверенную территорию страны.
Директор Института Кавказа в Ереване Александр Искандарян в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказал, как развиваются события. По его словам, вооруженные люди могут спровоцировать стрельбу.
«Азербайджанские войска продвинулись примерно на 3,5 км в районе Сюник. Там Черное озеро, так называемое, граница проходила по нему по советским картам. Часть его была на азербайджанской стороне, часть на армянской. Азербайджанские войска в количестве 150-200 человек вошли на армянскую территорию, и фактически зашли вперед, обойдя армянские войска, и встали на вершине. Стрельбы не было, ведутся переговоры, впрочем, безрезультатно. Уходить они отказываются. Теоретически это может перерасти в какое-то столкновение, это вооруженные люди. Но пока ведется переговорный процесс. Перспективы его туманны», - объяснил он.
Александр Искандарян выразил опасение, что подобные провокации со стороны Азербайджана будут повторяться на различных участках границы.
«Вне всякого сомнения, Азербайджан не отказался от территориальных претензий к Армении. Это происходит в разных местах границы. Я очень боюсь, что такие случаи так и будут возникать, они явно намерены каким-то образом пытаться занимать вершины. Этому можно противопоставить какие-то четкие нормы, которые будут подкрепляться соответствующими силами. После военного поражения во второй карабахской войне ситуация такова, что у Армении недостаточно ресурсов, чтобы проводить вооруженные акции, может быть, и слава Богу. Общая попытка предотвратить такие акции была бы чрезвычайно полезна, но инструментов на то, чтобы влиять на Азербайджан у России тоже не очень много. Поэтому проблема продолжается, и эксцессы возникать будут», - заявил эксперт.
Президент России Владимир Путин и исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе. На фоне недавнего инцидента на границе Армении и Азербайджана Путин отметил, что необходимо строго соблюдать все пункты соглашения от 9 ноября 2020 года. Президент России подтвердил, что Россия продолжит активно принимать участие в разрешении конфликта в Нагорном Карабахе.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,9 млн+17 842 / сут.
Умерли
115 тыс.+785 / сут.
Выздоровели
4,5 млн+19 105 / сут.
- Шойгу обсудил с министром обороны Армении ситуацию на границе с Азербайджаном
- Президент Турции заявил о поддержке Палестины
- «Формула 1» официально отменила Гран-при Турции 2021
- ЦБ обсудит с Минфином судьбы кредитов с плавающей ставкой
- Школу в Казани эвакуировали из-за сообщения о бомбе
- Мясников сообщил о третьей волне коронавируса
- Крупный пожар произошёл на мусороперерабатывающем заводе в Самарской области
- Жителям Москвы посоветовали не ставить машины под деревьями из-за грозы
- Путин объяснил, как Россия будет реагировать на угрозы у своих границ
- Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в Москве стабильная
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru