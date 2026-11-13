Мотивация или зависимость? Как «навязчивые» приложения влияют на психику
Надежда Резенова заявила НСН, что игровые механики очень помогают мозгу удерживать внимание, но глобально в этом нет ничего плохого.
Изучать английский в игровой форме легче, а баллы и достижения – это нормальная мотивация для мозга, но подобные приложения не должны отвлекать от реальной жизни, заявила НСН психолог Надежда Резенова.
Европейская комиссия объявила о масштабных изменениях в законодательстве о защите прав потребителей, направленных на защиту граждан Евросоюза от «вредных цифровых паттернов», пишет Wired. Еврокомиссия представила законопроект о цифровой справедливости, который должен защитить пользователей от функций приложений, формирующих зависимость. Под новые правила могут попасть приложение для изучения иностранных языков Duolingo и сервис для отслеживания активности спортсменов Strava. Пользователи смогут отключать серии занятий и тренировок, которые мотивируют их ежедневно возвращаться в приложение. Резенова раскрыла, как такие приложения влияют на детей и подростков.
«Это обычные игровые и маркетинговые механики. Я работаю с подростками и могу сказать, что такие приложения не формируют зависимость, если ребенок умеет управлять своим внимание и временем в принципе. Изначально там идет все-таки отработка навыка, поэтому я бы не стала считать эти приложения вредными. Важно оценивать, какой результат мы в итоге имеем. Если у ребенка не падает успеваемость, если у него появляется интерес к этому, то что плохого? Игровые механики очень помогают мозгу удерживать мотивацию и дисциплину. Всегда надо смотреть на результат. Если такие приложения отвлекают от важных занятий, то, конечно, это плохо», - отметила она.
Час без телефона могут провести 3% россиян, а сокращать экранное время никто на самом деле даже не стремится, рассказал НСН доцент кафедры психологии профессиональной деятельности РГПУ имени Герцена, доктор политических наук Александр Конфисахор.
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