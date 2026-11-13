Изучать английский в игровой форме легче, а баллы и достижения – это нормальная мотивация для мозга, но подобные приложения не должны отвлекать от реальной жизни, заявила НСН психолог Надежда Резенова.

Европейская комиссия объявила о масштабных изменениях в законодательстве о защите прав потребителей, направленных на защиту граждан Евросоюза от «вредных цифровых паттернов», пишет Wired. Еврокомиссия представила законопроект о цифровой справедливости, который должен защитить пользователей от функций приложений, формирующих зависимость. Под новые правила могут попасть приложение для изучения иностранных языков Duolingo и сервис для отслеживания активности спортсменов Strava. Пользователи смогут отключать серии занятий и тренировок, которые мотивируют их ежедневно возвращаться в приложение. Резенова раскрыла, как такие приложения влияют на детей и подростков.