«Позор»: Адвокат Бенхин заявил, что Буйнов должен заплатить сбитой им пенсионерке
Пенсионерка Алла Смирнова, которую в 2025 году сбил певец Александр Буйнов, может получить от него компенсацию через суд. Об этом «Газете.Ru» заявил адвокат Александр Бенхин.
Комментируя информацию о намерении женщины взыскать с артиста три млн рублей за причинение вреда здоровью, юрист отметил, что закрытие дела по факту ДТП - это не основание для отказа от выплаты.
По словам юриста, если представители Буйнова ранее обещали передать Смирновой миллион рублей на лечение, но не сделали этого, то у женщины «есть шансы» выиграть в суде.
«Был причинен вред здоровью. Буйнов должен платить, а если обещали — тем более. Это вообще позор, учитывая сверхдоходы, которые он получает за корпоративы», — заключил Бенхин.
ДТП с участие Буйнова и Смирновой произошло в февраля 2025 года в подмосковной Апрелевке. Певец на своем автомобиле Lexus LX 570 сбил переходящую дорогу женщину, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Захарова: Участие европейцев в переговорах по Украине не обсуждалось
- Сенатор призвал усилить контроль над частными вузами после обысков в «Синергии»
- Философ Дугин назвал главные составляющие цивилизационного кода России
- ЕГЭ в 2027 году полностью переведут на российское программное обеспечение
- Каллас упомянула «правила Громыко» в споре о переговорах с РФ
- В Госдуме призвали обсудить лишение Норвегии права на международные соревнования
- «Скрыл – штраф!»: Что грозит работодателю за отказ признать травму в командировке
- Карпин назвал причины для завершения тренерской карьеры
- Продюсер Бабичев рассказал, кто может заменить Соседова в шоу «ВИА Суперстар!»
- Мотивация или зависимость? Как «навязчивые» приложения влияют на психику