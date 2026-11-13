«Позор»: Адвокат Бенхин заявил, что Буйнов должен заплатить сбитой им пенсионерке

Пенсионерка Алла Смирнова, которую в 2025 году сбил певец Александр Буйнов, может получить от него компенсацию через суд. Об этом «Газете.Ru» заявил адвокат Александр Бенхин.

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Комментируя информацию о намерении женщины взыскать с артиста три млн рублей за причинение вреда здоровью, юрист отметил, что закрытие дела по факту ДТП - это не основание для отказа от выплаты.

По словам юриста, если представители Буйнова ранее обещали передать Смирновой миллион рублей на лечение, но не сделали этого, то у женщины «есть шансы» выиграть в суде.

«Был причинен вред здоровью. Буйнов должен платить, а если обещали — тем более. Это вообще позор, учитывая сверхдоходы, которые он получает за корпоративы», — заключил Бенхин.

ДТП с участие Буйнова и Смирновой произошло в февраля 2025 года в подмосковной Апрелевке. Певец на своем автомобиле Lexus LX 570 сбил переходящую дорогу женщину, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Пелагия Тихонова
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