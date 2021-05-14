Военные Азербайджана остались на территории Армении в Сюникской области

Ранее стало известно, что военные Азербайджана 12 мая попытались скорректировать границу в Сюникской области, сообщает ФАН. По словам исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна, у азербайджанцев были с собой фальшивые карты, которыми они объясняли свое законное нахождение на армянской стороне.

В Армении этот инцидент назвали провокацией. Пашинян отметил, что Азербайджан посягает на суверенную территорию страны, пишет ТК «360».

