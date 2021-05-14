Военные Азербайджана остались на территории Армении в Сюникской области
Азербайджанские Вооруженные силы пока остаются на армянской территории в Сюникской области. Ереван требует вывести войска из региона, сообщили в Минобороны Армении.
Ранее стало известно, что военные Азербайджана 12 мая попытались скорректировать границу в Сюникской области, сообщает ФАН. По словам исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна, у азербайджанцев были с собой фальшивые карты, которыми они объясняли свое законное нахождение на армянской стороне.
В Армении этот инцидент назвали провокацией. Пашинян отметил, что Азербайджан посягает на суверенную территорию страны, пишет ТК «360».
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