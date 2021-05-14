Путин и Пашинян обсудили по телефону Нагорный Карабах

На фоне недавнего инцидента на границе Армении и Азербайджана Владимир Путин отметил, что необходимо строго соблюдать все пункты соглашения от 9 ноября 2020 года. Президент России подтвердил, что Россия продолжит активно принимать участие в разрешении конфликта в Нагорном Карабахе, пишет RT.

Никол Пашинян подчеркнул, что он стремится решать проблемы исключительно мирным путем, сообщает ФАН. Лидеры стран также обсудили восстановление экономических и транспортных связей на Южном Кавказе.

