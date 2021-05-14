Путин и Пашинян обсудили по телефону Нагорный Карабах

Президент России Владимир Путин и исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе. Об этом сообщается на сайте президента РФ.

Пашинян поручил министрам начать консультации в ОДКБ по ситуации в Сюникской области

На фоне недавнего инцидента на границе Армении и Азербайджана Владимир Путин отметил, что необходимо строго соблюдать все пункты соглашения от 9 ноября 2020 года. Президент России подтвердил, что Россия продолжит активно принимать участие в разрешении конфликта в Нагорном Карабахе, пишет RT.

Никол Пашинян подчеркнул, что он стремится решать проблемы исключительно мирным путем, сообщает ФАН. Лидеры стран также обсудили восстановление экономических и транспортных связей на Южном Кавказе.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АзербайджанАрменияНикол ПашинянВладимир Путин
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