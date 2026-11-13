Беспилотные автомобили для частного пользования появятся еще очень нескоро, так как пока главная проблема остается нерешенной – на кого возлагать ответственность за ДТП. Об этом НСН рассказал автоэксперт Андрей Ломанов.

На следующей неделе правительство внесет в Госдуму проект закона, регулирующего работу беспилотных автомобилей, выяснили «Известия». В нем также прописано, что во всех таких автомобилях должна быть защита от хакеров и «черные ящики» для определения виновника ДТП. По словам вице-премьера РФ Андрея Никитина, задача инициативы — масштабировать автономный транспорт по всей стране без снижения требований к безопасности. Ломанов раскрыл, когда на дорогах массово появятся такие автомобили.

«Автопилоты могли появиться и 10 лет назад. Но, во-первых, здесь очень сложная законодательная база, которая толком ни в одной стране мира не работает. Если мы говорим про частный транспорт или про такси, то, боюсь, что это случится еще очень нескоро. Вносилось огромное количество законопроектов, но все они уходили на доработки. Во-вторых, самая большая проблема, что никто не знает, кто должен нести ответственность в случае каких-то ДТП. Автопилот же нельзя наказать. Тогда кого? Производителя автомобиля или человека, сидевшего внутри?» — уточнил он.

При этом Ломанов рассказал, что будут из себя представлять «черные ящики» таких автомобилей. По его словам, ничего нового в этом вопросе не придумают.

«Практически в каждом современном автомобиле есть черные ящики. Они были и 10 лет, и 15 лет назад. Ничего нового в них не появится. Это блок управления двигателем, который считывает разные параметры и записывает их. Может быть, к нему приклеят еще обязательный видеорегистратор. Ели будут вскрывать «черный ящик» автомобиля и выяснится, что в этом виноват производитель, то тогда понятно. Но производители по этой причине не очень хотят, чтобы автопилот появлялся, они не хотят видеть себя в роли ответственного. Поэтому все будут возлагать на какое-то стечение обстоятельств», — рассказал он.