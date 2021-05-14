Макрон подтвердил приверженность Армении в разговоре с Пашиняном

Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонной беседе с и.о. премьер-министра Армении Николом Пашиняном поддержал немедленный вывод военных сил Азербайджана с территории Армении. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Елисейский дворец.

Макрон заявил, что поддерживает территориальную целостность Армении. Кроме того, по сообщению французских властей, в разговоре лидеров двух стран обсуждалось возможный сценарий развития событий на армяно-азербайджанской границе.

Франция считает, что в регуляцию конфликта должен вмешаться Совбез ООН, что позволило бы установить в регионе "стабильность и безопасность". В среду 12 мая в городе Горис Сюникской области Армении было зафиксировано нарушение военными Азербайджана государственной границы Армении.

По мнению и.о. премьера Пашиняна, что действия Азербайджана являются провокацией. Пашинян заявил, что у азербайджанских военных на руках "фальшивые карты". Экс-глава Сюникской области Ваге Акопян сообщил, что на месте происшествия находятся российские военные, которые проводят переговоры с азербайджанцами, пытаясь убедить их вернуться на исходные позиции.

