Фальшивая карта? Армения вновь обвинила Азербайджан в территориальной провокации
На фоне конфликта своё слово сказал президент Франции Эммануэль Макрон, реакции которого армяне ждали ещё полгода назад.
Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора с и.о. премьер-министра Армении Николом Пашиняном выступил за немедленный вывод азербайджанских военных с армянской территории, сообщает Елисейский дворец.
12 мая власти города Горис Сюникской области Армении обвинили азербайджанских военных в нарушении государственной границы республики. Сообщалось, что в зоне инцидента действуют российские военные, которые «ведут переговоры с азербайджанцами, чтобы те вернулись на исходные позиции».
Пашинян заявил, что действия Азербайджана – «это заранее спланированная провокация, у них фальшивые карты, которыми хотят обосновать, что находятся в рамках границ Азербайджана». Он также поручил министрам иностранных дел и обороны, а также секретарю Совета безопасности начать консультации в рамках Организации Договора о коллективной безопасности.
В пресс-службе ОДКБ в свою очередь заявили, что внимательно следят за ситуацией на армяно-азербайджанской границе и при дальнейшем ее обострении готовы предпринять меры, предусмотренные Договором о коллективной безопасности.
Экс-мэр Еревана, бывший депутат национального собрания Армении Арташес Гегамян ранее рассказывал НСН, что разжигание конфликта в регионе выгодно США.
«США к власти пришел демократ и глобалист Джо Байден. Он будет всячески поощрять турецкую экспансию, ведь их главная цель – расчленение России через создание зоны хаоса на ее южных границах. Именно в этих перспективах нужно рассматривать сегодняшние соглашения в Москве. Именно поэтому наша партия вышла с предложением включить Армению в состав союзного государства России и Белоруссии», - сказал Гегамян.
Он также предостерег от передачи стратегических высот в Нагорном Карабахе азербайджанской армии, так как, по его мнению, они очень быстро окажутся под контролем турецких военных. По его словам, если президент Турции Реджеп Эрдоган сможет объединить Азербайджан и Турцию, то и на этом он не остановится.
«Нагорный Карабах – кость в горле Эрдогана, так как он мешает его экспансии на восток – к южному подбрюшью России. Это Туркмения, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан и Киргизия», - рассказал армянский политик. А дальше больше. Затем в сферу интересов Эрдогана войдут сугубо российские территории. Это исчадие ада, который в силу своих больных геополитических устремлений развяжет Третью мировую войну», - заявил он.
При этом уже азербайджанский политолог Адгезал Мамедов также рассказывал НСН об отсутствии гарантий, что война не вспыхнет вновь.
«Соглашение о перемирии от 10 ноября пока хрупкое. Нужно использовать народную дипломатию, не все же решается политиками. Вечно воевать с Арменией нельзя, надо постепенно отходить от этого. Еще остро стоит вопрос недопущения на Кавказ других игроков. Все страны в этом регионе постсоветские, находящиеся в евразийском ареале, центром которого является Москва. Так что нужно выработать общее стратегическое мышление», - считает Мамедов.
Конфликт Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе обострился в конце сентября 2020 года. В ноябре главы России, Армении и Азербайджана подписали соглашение о прекращении огня. Согласно документу, стороны конфликта должны обменяться пленными и погибшими, ряд районов Карабаха переходит под контроль Азербайджана, а в регионе размещаются российские миротворцы.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,9 млн+0 / сут.
Умерли
114 тыс.+0 / сут.
Выздоровели
4,5 млн+0 / сут.
- США заявили о готовности сдерживать КНДР с помощью ядерного потенциала
- В Госдуме предложили ввести новые меры поддержки для пенсионеров
- Депутат Рады устроил драку в телеэфире
- Музыканты потребовали прекратить отмены концертов
- В океане нашли следы внеземного вещества
- ЦРУ заподозрили в хакерской атаке на трубопровод в США
- Отпускникам могут компенсировать затраты на ПЦР-тест
- Эксперты: реакции на Чернобыльской АЭС будут продолжаться в течение тысяч лет
- Израиль отказался от просьбы Египта о гуманитарном перемирии
- США не понравилось исследование о появлении COVID-19 со стороны ВОЗ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru