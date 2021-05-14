Фальшивая карта? Армения вновь обвинила Азербайджан в территориальной провокации

В пресс-службе ОДКБ в свою очередь заявили, что внимательно следят за ситуацией на армяно-азербайджанской границе и при дальнейшем ее обострении готовы предпринять меры, предусмотренные Договором о коллективной безопасности.

Экс-мэр Еревана, бывший депутат национального собрания Армении Арташес Гегамян ранее рассказывал НСН, что разжигание конфликта в регионе выгодно США.

«США к власти пришел демократ и глобалист Джо Байден. Он будет всячески поощрять турецкую экспансию, ведь их главная цель – расчленение России через создание зоны хаоса на ее южных границах. Именно в этих перспективах нужно рассматривать сегодняшние соглашения в Москве. Именно поэтому наша партия вышла с предложением включить Армению в состав союзного государства России и Белоруссии», - сказал Гегамян.

Он также предостерег от передачи стратегических высот в Нагорном Карабахе азербайджанской армии, так как, по его мнению, они очень быстро окажутся под контролем турецких военных. По его словам, если президент Турции Реджеп Эрдоган сможет объединить Азербайджан и Турцию, то и на этом он не остановится.

«Нагорный Карабах – кость в горле Эрдогана, так как он мешает его экспансии на восток – к южному подбрюшью России. Это Туркмения, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан и Киргизия», - рассказал армянский политик. А дальше больше. Затем в сферу интересов Эрдогана войдут сугубо российские территории. Это исчадие ада, который в силу своих больных геополитических устремлений развяжет Третью мировую войну», - заявил он.