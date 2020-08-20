Дело о захвате власти вместо диалога

С тех пор в стране продолжаются массовые акции протеста. Первые манифестации жестоко подавлялись: были задержаны около семи тысяч человек, в том числе журналисты, многие были сильно избиты. Затем власть сменила тактику, и уже неделю силовых действий для разгона манифестантов не применяет.

Возбуждение уголовного дела в связи с созданием Координационного совета стало логичным развитием заявлений президента Белоруссии, прозвучавших днем ранее. Александр Лукашенко назвал созданный совет «черной сотней» и заявил, что создание организаций для захвата власти преследуется по закону. МВД республики он поручил пресечь беспорядки на улицах белорусских городов, а КГБ - выявить организаторов уличных беспорядков и разобраться с каналами их финансирования, «как бы это ни было сложно».

Координационный совет уже откликнулся на известие о возбуждении против него дела через два дня после создания этого органа. Совет продолжит работу, несмотря на уголовное дело, заверил член президиума КС Максим Знак. Он заметил, что «у властей есть масса инструментов для того, чтобы осложнить работу совета», однако указал, что «ни в документах, ни в деятельности совета не усматривается противоправной составляющей. Совет выражает гражданскую позицию общества. Это пока не преступление».