Дело о захвате власти вместо диалога
В Белоруссии возбуждено уголовное дело в связи с созданием Координационного совета представителей оппозиции
Генеральный прокурор Белоруссии Александр Конюк квалифицировал факт создания Координационного совета оппозиции как «направленный на захват государственной власти и на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь».
Координационный совет был создан для организации трансфера власти по призыву избирательного штаба кандидата в президенты Светланы Тихановской. Она и ее сторонники не признали официальные итоги прошедших 9 августа выборов, победителем которых был объявлен действующий глава республики Александр Лукашенко с результатом 80% против 10% за Тихановскую.
С тех пор в стране продолжаются массовые акции протеста. Первые манифестации жестоко подавлялись: были задержаны около семи тысяч человек, в том числе журналисты, многие были сильно избиты. Затем власть сменила тактику, и уже неделю силовых действий для разгона манифестантов не применяет.
Возбуждение уголовного дела в связи с созданием Координационного совета стало логичным развитием заявлений президента Белоруссии, прозвучавших днем ранее. Александр Лукашенко назвал созданный совет «черной сотней» и заявил, что создание организаций для захвата власти преследуется по закону. МВД республики он поручил пресечь беспорядки на улицах белорусских городов, а КГБ - выявить организаторов уличных беспорядков и разобраться с каналами их финансирования, «как бы это ни было сложно».
Координационный совет уже откликнулся на известие о возбуждении против него дела через два дня после создания этого органа. Совет продолжит работу, несмотря на уголовное дело, заверил член президиума КС Максим Знак. Он заметил, что «у властей есть масса инструментов для того, чтобы осложнить работу совета», однако указал, что «ни в документах, ни в деятельности совета не усматривается противоправной составляющей. Совет выражает гражданскую позицию общества. Это пока не преступление».
Единственное, чем Координационный совет решил парировать действия властей, стало направленное в Генпрокуратуру, КГБ, Следственный комитет и МВД страны требование о проведении срочной встречи «для обсуждения требований большинства граждан Республики Беларусь». В числе таковых названы прекращение политического преследования граждан, освобождение политзаключенных, признание итогов президентских выборов недействительными. В стране необходимо провести новые выборы «по международным стандартам с новым составом всех комиссий по выборам, включая Центральную», говорится в письме.
Судьба этого обращения представляется вполне очевидной. Пока же состав Координационного совета покинули несколько человек. Их можно понять, зная Лукашенко, имеющего обыкновение после очередных перевыборов сажать своих оппонентов.
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