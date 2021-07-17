Делай, что должно. Путин предпринял безответную попытку защитить РФ на афганском направлении

Российские эксперты отреагировали на молчание Байдена о возможности использовании военных баз РФ в Таджикистане и Киргизии для контроля афганских сил.

Президент России Владимир Путин предложил американскому коллеге Джо Байдену скоординировать действия на афганском направлении. Инициатива прозвучала в ходе саммита в Женеве, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

По данным издания, речь шла о том, чтобы американская сторона могла задействовать российские военные базы и технику в Таджикистане и Киргизии с целью контроля ситуации в Афганистане. Таким образом стороны смогут обмениваться данными с отечественных дронов.

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По мнению одного из собеседников газеты, США могли бы принять предложение России, не будь у них других задач.

О выводе американских военных из Афганистана президент США Джо Байден объявил в апреле 2021 года. По его словам, военная миссия завершится 31 августа. Американцы уходят из Афганистана на фоне усиления исламистского движения «Талибан», которое в России признано террористической организацией и запрещено. Талибы отбивают у официальных властей Афганистана новые населенные пункты и погранзаставы и, по их собственным оценкам, контролируют уже 85% территории страны.

Однако, США не заинтересованы в выстраивании Россией добрососедских отношений с Афганистаном, заявил на пресс-конференции в НСН зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Главное для России – это защита наших рубежей. И во избежание раздувания конфликтов в сопредельных с нами государствах-партнерах по ОДКБ мы должны предпринимать все возможные шаги для урегулирования этого вопроса (афганского - прим. НСН). Наши задачи абсолютно понятны, у американцев – совсем другие задачи. Уходя, они оставляют там большое количество мин замедленного действия и будут препятствовать выстраиванию нами добрососедских отношений с Афганистаном», - сказал Чепа.

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При этом лучше вести мирные переговоры, в том числе и с организациями, которые признаны террористическими, считает президент Международной контртеррористической ассоциации Иосиф Линдер. Об этом он заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

«Со всеми организациями, в том числе с террористическими, все сильные государства в случае необходимости вели, ведут и будут вести гласные и негласные переговоры…Учитывая близость нахождения Афганистана к границам РФ, и проблемы, связанные с данным регионом, государство не может не согласовывать определенные политические, военные и другие позиции с лидерами тех политических сил, которые в ближайшее время могут занять в Афганистане лидирующие позиции. Развитие военного конфликта и приближение его к территории России нам совершенно не нужны», - подчеркнул собеседник НСН.

Как сообщалось, делегация катарского политического офиса «Талибана» (террористическая организация, запрещена в РФ) прибыла в Москву 8 июля. В ходе переговоров представители «Талибана» пообещали не нарушать границы стран-соседей Афганистана в Центральной Азии. Кроме того, движение просило российские власти об исключении из санкционного списка Совбеза ООН.

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ТЕГИ:ТалибанДжо БайденВладимир ПутинАфганистан
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