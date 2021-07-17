Делай, что должно. Путин предпринял безответную попытку защитить РФ на афганском направлении

По мнению одного из собеседников газеты, США могли бы принять предложение России, не будь у них других задач.

О выводе американских военных из Афганистана президент США Джо Байден объявил в апреле 2021 года. По его словам, военная миссия завершится 31 августа. Американцы уходят из Афганистана на фоне усиления исламистского движения «Талибан», которое в России признано террористической организацией и запрещено. Талибы отбивают у официальных властей Афганистана новые населенные пункты и погранзаставы и, по их собственным оценкам, контролируют уже 85% территории страны.

Однако, США не заинтересованы в выстраивании Россией добрососедских отношений с Афганистаном, заявил на пресс-конференции в НСН зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Главное для России – это защита наших рубежей. И во избежание раздувания конфликтов в сопредельных с нами государствах-партнерах по ОДКБ мы должны предпринимать все возможные шаги для урегулирования этого вопроса (афганского - прим. НСН). Наши задачи абсолютно понятны, у американцев – совсем другие задачи. Уходя, они оставляют там большое количество мин замедленного действия и будут препятствовать выстраиванию нами добрососедских отношений с Афганистаном», - сказал Чепа.