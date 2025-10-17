СМИ узнали, зачем Орбану нужна встреча Путина и Трампа в Венгрии

Предстоящие переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште могут способствовать росту популярности венгерского премьера Виктора Орбана и повысить его шансы на переизбрание в 2026 году. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По данным издания, Орбан рассчитывает получить политические дивиденды от «многолетнего ухаживания» за обоими лидерами, которых примет в Будапеште примерно через две недели. В публикации отмечается, что венгерский премьер ощущает «оправданность» своей внешнеполитической линии на фоне обвинений в нарушении общеевропейских принципов и сближении с Москвой.

Трамп рассказал, когда пройдет встреча с Путиным

В преддверии парламентских выборов в апреле 2026 года партия Орбана «Фидес» отстает от движения «Тиса» оппозиционного политика Петера Мадьяра примерно на 10 процентов, пишет издание. Премьер позиционирует себя как «гаранта мира» и использует дипломатическую активность — визиты в Киев, Москву и Пекин — в качестве ключевого аргумента кампании. Однако такая стратегия вызвала критику со стороны западных партнеров, особенно в период председательства Венгрии в ЕС.

Виктор Орбан занимает пост премьер-министра с 2010 года (до этого руководил кабинетом с 1999 по 2002 год). В июле 2025 года совокупный срок его пребывания у власти превысил 15 лет. По данным портала Telex, политик намерен оставаться во главе правительства до 2034 года, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Валерий Шарифулин
ТЕГИ:ВенгрияВстречаДональд ТрампВладимир Путин

Горячие новости

Все новости

партнеры