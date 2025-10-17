СМИ узнали, зачем Орбану нужна встреча Путина и Трампа в Венгрии

Предстоящие переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште могут способствовать росту популярности венгерского премьера Виктора Орбана и повысить его шансы на переизбрание в 2026 году. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По данным издания, Орбан рассчитывает получить политические дивиденды от «многолетнего ухаживания» за обоими лидерами, которых примет в Будапеште примерно через две недели. В публикации отмечается, что венгерский премьер ощущает «оправданность» своей внешнеполитической линии на фоне обвинений в нарушении общеевропейских принципов и сближении с Москвой.