Как в море корабли: России и Казахстану предрекли разрыв связей

Ранее Минфин Казахстана опубликовал проект приказа, который будет регулировать соблюдение западных санкций против России в части поставок на ее территорию запрещенных товаров.

«Есть в этом определенная логика. Санкции – серьезное испытание не только для тех, кто попал под них, но и для тех, кто находится в орбите сотрудничества. Россия находится под санкциями, а мы – в орбите и это на нас влияет негативным образом. Нет смысла двум большим государствам тонуть вместе», - сказала Ажибаева.

Ситуацию на рынке эксперт сравнила с 90-ми годами прошлого века. По ее словам, российские рубли заполонили Казахстан, которые не нужны.

«Повторяется политика 90-х годов, когда братская тебе страна наполняет твой рынок ненужной рублевой массой, а через тенге вымываются золотовалютные запасы и товары. Они уже на 50% подешевели. Я не вижу заинтересованности России в выходе из ситуации. Пока каждый играет в интересах собственных ворот. В конце концов эти два корабля, которые в фарватере шли один за другим, разойдутся в море», - резюмировала Ажибаева.

Ранее эксперты НСН напомнили Казахстану о нефтяной зависимости на фоне санкций.