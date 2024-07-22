Трамп: Байден с полным позором покинул предвыборную гонку

Президент США Джо Байден с позором покинул президентскую гонку, сообщает РИА Новости со ссылкой на бывшего американского лидера Дональда Трампа.

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По его словам, Байден «с полным позором вышел из гонки».

Ранее президент Джо Байден после выхода из президентской гонки заявил, что поддерживает кандидатуру Харрис, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Стрингер
ТЕГИ:Выборы Президента СШАДональд ТрампДжо Байден

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