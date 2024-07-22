Трамп: Байден с полным позором покинул предвыборную гонку
22 июля 202403:01
Президент США Джо Байден с позором покинул президентскую гонку, сообщает РИА Новости со ссылкой на бывшего американского лидера Дональда Трампа.
По его словам, Байден «с полным позором вышел из гонки».
Ранее президент Джо Байден после выхода из президентской гонки заявил, что поддерживает кандидатуру Харрис, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru