СМИ: Основной спонсор демократов отказался поддерживать Байдена

Один из главных спонсоров Демократической партии США, миллиардер Майкл Мориц призвал действующего президента страны Джо Байдена уйти в отставку. Об этом сообщает издание The New York Times.

По его мнению, время политика у власти «истекло». К тому же Мориц объявил о прекращении пожертвований на кампанию Байдена и для Демократической партии в целом.

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До этого известный американский предприниматель уже пожертвовал на предвыборную кампанию действующего лидера США $7,8 млн.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что половина избирателей-демократов откажется от кандидатуры Байдена на пост нового президента США в случае альтернативы.

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ФОТО: РИА Новости / Стрингер
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