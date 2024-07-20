СМИ: Основной спонсор демократов отказался поддерживать Байдена

Один из главных спонсоров Демократической партии США, миллиардер Майкл Мориц призвал действующего президента страны Джо Байдена уйти в отставку. Об этом сообщает издание The New York Times.

По его мнению, время политика у власти «истекло». К тому же Мориц объявил о прекращении пожертвований на кампанию Байдена и для Демократической партии в целом.