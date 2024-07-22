Пушков: Победа Трампа может снизить поддержку Киева со стороны Вашингтона
Победа экс-президента США Дональда Трампа на выборах может снизить поддержку Киева со стороны Вашингтона, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление сенатора Алексея Пушкова.
По его словам, при этом победа Трампа вряд ли приведет к улучшению отношений между США и Россией, так как против этого выступает американский правящий класс.
Пушков также указал, что снятие кандидатуры американского президента Джо Байдена было ожидаемо после его дебатов с Трампом.
Ранее президент США Джо Байден покинул предвыборную гонку и поддержал выдвижение вице-президента США Камалы Харрис кандидатом на высший государственный пост, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Пушков: Победа Трампа может снизить поддержку Киева со стороны Вашингтона
- Песков: Достижение целей СВО в приоритете для РФ
- Маск: Демократы боятся Трампа, потому что он не марионетка
- Зеленский: Потери в рядах ВСУ только растут
- СМИ: Санкционная политика Запада против Москвы является провалом
- «Химки» сыграли вничью с «Динамо» в матче РПЛ
- В Госдуме заявили, что слова Зеленского о переговорах с РФ — игра
- Спикер палаты представителей США призвал Байдена немедленно уйти в отставку
- Байден после выхода из президентской гонки заявил, что поддерживает кандидатуру Харрис
- The Smashing Pumpkins анонсировали альбом Aghori Mhori Mei
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru