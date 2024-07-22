Пушков: Победа Трампа может снизить поддержку Киева со стороны Вашингтона

По его словам, при этом победа Трампа вряд ли приведет к улучшению отношений между США и Россией, так как против этого выступает американский правящий класс.

Пушков также указал, что снятие кандидатуры американского президента Джо Байдена было ожидаемо после его дебатов с Трампом.

Ранее президент США Джо Байден покинул предвыборную гонку и поддержал выдвижение вице-президента США Камалы Харрис кандидатом на высший государственный пост, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

