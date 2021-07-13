«Давить на Россию». Зеленский пригласил США на переговоры по Донбассу
Идею «нормандской пятерки» Владимир Зеленский и Джо Байден обсудят в конце июля.
На пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель глава Украины Владимир Зеленский снова заявил о желании привлечь США к мирному урегулированию в Донбассе. Он подчеркнул, что они с Меркель не успели затронуть эту тему, но украинцы надеются на помощь Вашингтона в этом вопросе. Также Зеленский выразил надежду, что европейские лидеры поддержат украинскую сторону на последующих совместных переговорах.
«Мне кажется, что все страны, мы все вместе должны обращаться к российской стороне и давить на то, чтобы была встреча в «нормандском формате», и чтобы все-таки мы закончили войну на востоке Украины и вернули наши незаконно аннексированные территории», - заявил украинский лидер.
Интересна реакция Меркель в ответ на разговоры о «нормандском» формате. По сути, она поддержала принятую ранее «формулу Штайнмайера», по которой процесс мирного урегулирования на Донбассе не может начаться до проведения выборов на этой территории и предоставления ей автономии в составе Украины. Зеленский же неоднократно высказывался против этого формата разрешения конфликта.
«Мы, к сожалению, в том, что касается реализации минского формата, не достигли достаточно прогресса. Хочу подчеркнуть, что Украина была готова открыть на линии соприкосновения пункты перехода, но это не было в одинаковой степени согласовано с представителями Луганска и Донецка. Мы нуждаемся, с другой стороны, в имплементации формулы Штайнмайера в украинское законодательство. В конечном итоге нам нужны выборы в Донбассе», – заявила Меркель.
Впрочем, на предложение Зеленского привлечь США к «нормандскому формату», то есть, по сути, сделать из «нормандской» четверки пятерку Меркель никак не отреагировала. Мотивы желания украинского лидера пригласить американцев на переговоры по Донбассу раскрыл член Совета Федерации Алексей Пушков. «Зеленский хочет привлечь США, поскольку уверен, что Вашингтон будет играть на его стороне», — написал сенатор в своем Telegram-канале.
Руководствуясь этими или другими мотивами, Зеленский уже неоднократно предлагал задействовать США в переговорах в «нормандском формате», также призвать США к переговорам предлагал первый президент Украины и глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Леонид Кравчук. По его словам, никто из стран-участниц переговоров не возразит против присоединения США к ТКГ. По мнению политика, «минский» и «нормандский формат» договоренностей перестал действовать. Кравчук напомнил, что Украина добивается возвращения в свой состав «утраченных территорий», а включение США в переговоры этому поспособствует.
«Я считаю, что поиск более эффективных решений и структуры – это нормальное состояние, потому что война идет на Украине. Положение чрезвычайное», - заявил он в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
В то же время сопредседатель украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрий Бойко заявил в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что Зеленский своими предложениями о нормандском формате может удивить не только Россию, но также Германию и Францию.
«Изначально надо спросить существующих участников нормандского формата - Германию, Францию - готовы ли они к такому сценарию. Я считаю, что это очередное заявление без каких-либо последствий. Он (Зеленский - прим. НСН), видимо, хочет наполнять информационное пространство какой-то активностью, имитируя реальные дела», - заявил Бойко.
Впрочем, Зеленский заявил, что обязательно обсудит эту тему на переговорах с президентом США Джо Байденом. Точная дата этой встречи пока не названа. Ранее, МИД Украины сообщал, что саммит может состояться в конце июля.
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