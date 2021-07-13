«Давить на Россию». Зеленский пригласил США на переговоры по Донбассу

«Мне кажется, что все страны, мы все вместе должны обращаться к российской стороне и давить на то, чтобы была встреча в «нормандском формате», и чтобы все-таки мы закончили войну на востоке Украины и вернули наши незаконно аннексированные территории», - заявил украинский лидер.

Интересна реакция Меркель в ответ на разговоры о «нормандском» формате. По сути, она поддержала принятую ранее «формулу Штайнмайера», по которой процесс мирного урегулирования на Донбассе не может начаться до проведения выборов на этой территории и предоставления ей автономии в составе Украины. Зеленский же неоднократно высказывался против этого формата разрешения конфликта.

«Мы, к сожалению, в том, что касается реализации минского формата, не достигли достаточно прогресса. Хочу подчеркнуть, что Украина была готова открыть на линии соприкосновения пункты перехода, но это не было в одинаковой степени согласовано с представителями Луганска и Донецка. Мы нуждаемся, с другой стороны, в имплементации формулы Штайнмайера в украинское законодательство. В конечном итоге нам нужны выборы в Донбассе», – заявила Меркель.

Впрочем, на предложение Зеленского привлечь США к «нормандскому формату», то есть, по сути, сделать из «нормандской» четверки пятерку Меркель никак не отреагировала. Мотивы желания украинского лидера пригласить американцев на переговоры по Донбассу раскрыл член Совета Федерации Алексей Пушков. «Зеленский хочет привлечь США, поскольку уверен, что Вашингтон будет играть на его стороне», — написал сенатор в своем Telegram-канале.

Руководствуясь этими или другими мотивами, Зеленский уже неоднократно предлагал задействовать США в переговорах в «нормандском формате», также призвать США к переговорам предлагал первый президент Украины и глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Леонид Кравчук. По его словам, никто из стран-участниц переговоров не возразит против присоединения США к ТКГ. По мнению политика, «минский» и «нормандский формат» договоренностей перестал действовать. Кравчук напомнил, что Украина добивается возвращения в свой состав «утраченных территорий», а включение США в переговоры этому поспособствует.

«Я считаю, что поиск более эффективных решений и структуры – это нормальное состояние, потому что война идет на Украине. Положение чрезвычайное», - заявил он в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН».

В то же время сопредседатель украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрий Бойко заявил в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что Зеленский своими предложениями о нормандском формате может удивить не только Россию, но также Германию и Францию.