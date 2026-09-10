На выставке Степана Эрьзи в Циндао помимо скульптур китайской публике покажут анимационный документальный фильм и театральное представление. Об этом в пресс-центре НСН рассказала руководитель проекта «Степан Дмитриевич Эрьзя. Выставка скульптур», ответственный организатор выставочных мероприятий Фонда в Китае в рамках юбилейной программы, посвященной 150-летию скульптора, Радмила Миретина.

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«Для меня это не просто работа, а большое доверие, которое оказано всей нашей команде президентским Фондом культурных инициатив, МИД России. Нас поддержало Министерство культуры РФ. Мы организуем не просто выставку: наша команда планирует провести большое культурное событие. Будет впервые показан новый анимационный документальный фильм. Это и большая просветительская программа, и театрализованное представление, которое готовит этно-футуристический театр из Перми. Это говорит о том, что все неравнодушны и стремятся показать, что мы строим культурный мост. Мне кажется, построение культурного моста между Россией и Китаем – главный смысл нашей работы», — рассказала она.

Экспозиция приурочена к 150-летию со дня рождения всемирно известного российского скульптора XX века. Произведения Эрьзи ранее выставлялись в Европе, Латинской Америке и России. В Китае они будут показаны впервые. Масштабная экспозиция в павильоне «Россия» призвана стать важным этапом в развитии культурного диалога между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой.

Ранее вице-президент и эксперт Международного фонда искусств имени С.Д. Эрьзи Елена Бутрова раскрыла в пресс-центре НСН, что публика Китая пока еще не очень знакома с выдающимися скульпторами России, так что знакомство с экспозицией Степана Эрьзи духовно обогатит китайских партнеров.

