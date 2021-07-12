Зеленский заявил о желании привлечь США к мирному урегулированию в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не успел обсудить с канцлером ФРГ Ангелой Меркель идею привлечения президента США Джо Байдена к Нормандском формату (Германия, Россия, Украина и Франция), сообщает ТАСС.

По его словам, он действительно хотел бы, чтобы США помогали в мирном урегулировании ситуации в Донбассе.

«Это будет в Нормандском формате, если участники Нормандского формата будут «за», ну Украина точно поддерживает такой формат. Или это будет в другом формате - это уже вопрос переговоров и госпожи Меркель с Байденом», - отметил украинский лидер.

Зеленский добавил, что намерен обсудить этот вопрос и на встрече с президентом США.

Ранее президент Украины заявил о необходимости «надавить» на Россию для организации встречи «нормандской четверки», сообщает РИА ФАН.

