Зеленский отказался называть Путина «убийцей» перед «неизбежной» встречей

Президент Украины Владимир Зеленский резко отреагировал на вопрос журналистов западных информагентств, спросивших, считает ли он своего российского коллегу Владимира Путина «убийцей», как американский лидер Джо Байден.

Зеленский ответил, что это вопрос некорректный, поскольку «есть вопросы, от ответов на которые могут погибнуть люди, может начаться эскалация».

«Вы можете сейчас лишить нас даже какого-то небольшого шанса на урегулирование ситуации. Поэтому я считаю, что нельзя задавать такие вопросы и нельзя на них отвечать, даже когда тебе очень хочется», - приводит ответ Зеленского его пресс-служба.

В том же интервью Зеленский заявил, что его встреча с Путиным «неизбежна» и не состоится только в том случае, если российский президент «не хочет ничего заканчивать».

