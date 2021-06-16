Зеленский признал, что украинский флот слабый
Президент Украины Владимир Зеленский заявил журналистам Agence France-Presse, Reuters и Associated Press, что рассчитывает получить от США качественную техническую помощь и средства, которые позволят обновить Военно-морские силы страны, сообщает пресс-служба украинского лидера.
По его словам, во время телефонного разговора с американским президентом Джо Байденом он признал неспособность украинских моряков обеспечить национальную безопасность страны.
«Наш флот слаб. Считаю, что он должен быть мощный. И для этого есть несколько важных идей. Есть важная поддержка от Великобритании», - подчеркнул Зеленский.
Украинский лидер добавил, что в вопросе обеспечения безопасности на море может помочь двусторонний оборонительный договор с Соединёнными Штатами, однако в этом направлении пока нет никакой конкретики.
Ранее Байден заявил, что Украина должна убедить НАТО, что заслуживает стать членом альянса, сообщает RT. По его словам, Киев должен сделать для этого все необходимые шаги, в частности, избавиться от коррупции.
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