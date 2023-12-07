«Чужой среди своих»: Убийство экс-депутата Рады Ильи Кивы признали «ликвидацией»

Вечером 6 декабря бывшего депутата Верховной рады Украины Илью Киву нашли мертвым на территории одного из отелей в деревне Супонево в Московской области. Позже Следственный комитет сообщил, что он был убит выстрелом в голову.

По предварительным данным, его застрелили из пистолета. Пуля прошла по касательной, поэтому политик еще некоторое время был жив, возбуждено уголовное дело.

Напомним, что суд на Украине заочно приговорил Киву к 14 годам тюрьмы с конфискацией имущества. Политика обвинили в призывах к насильственной смене власти и госизмене.

ЛИКВИДАЦИЯ: «ПРЕДАТЕЛИ» И «УБЛЮДКИ»

Украинские издания почти сразу же начали писать со ссылкой на источники в силовых структурах, что убийство Кивы было «спецоперацией СБУ», при этом использовалось стрелковое оружие. Позже представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов подтвердил, что Кива был «ликвидирован».

«Да, можем подтвердить, что Кива — всё. И такая судьба постигнет других предателей Украины», - передает его слова РБК-Украина.

В России также придерживаются этой очевидной «версии». Главный редактор RT Маргарита Симоньян одной из первых высказалась о случившемся.

«Киву убили. Свой среди чужих/чужой среди своих обычно уничтожается своими. Чужим просто нет до него дела», - написала она.

Бывшего депутата Верховной рады Илью Киву могли убить по личному приказу президента Украины Владимира Зеленского, считает политолог Сергей Марков.