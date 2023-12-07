«Чужой среди своих»: Убийство экс-депутата Рады Ильи Кивы признали «ликвидацией»
Политика обнаружили мертвым в Подмосковье. Суд на Украине заочно приговорил Киву к 14 годам тюрьмы, его обвинили в госизмене после обращения к Владимиру Путину.
Вечером 6 декабря бывшего депутата Верховной рады Украины Илью Киву нашли мертвым на территории одного из отелей в деревне Супонево в Московской области. Позже Следственный комитет сообщил, что он был убит выстрелом в голову.
По предварительным данным, его застрелили из пистолета. Пуля прошла по касательной, поэтому политик еще некоторое время был жив, возбуждено уголовное дело.
Напомним, что суд на Украине заочно приговорил Киву к 14 годам тюрьмы с конфискацией имущества. Политика обвинили в призывах к насильственной смене власти и госизмене.
ЛИКВИДАЦИЯ: «ПРЕДАТЕЛИ» И «УБЛЮДКИ»
Украинские издания почти сразу же начали писать со ссылкой на источники в силовых структурах, что убийство Кивы было «спецоперацией СБУ», при этом использовалось стрелковое оружие. Позже представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов подтвердил, что Кива был «ликвидирован».
«Да, можем подтвердить, что Кива — всё. И такая судьба постигнет других предателей Украины», - передает его слова РБК-Украина.
В России также придерживаются этой очевидной «версии». Главный редактор RT Маргарита Симоньян одной из первых высказалась о случившемся.
«Киву убили. Свой среди чужих/чужой среди своих обычно уничтожается своими. Чужим просто нет до него дела», - написала она.
Бывшего депутата Верховной рады Илью Киву могли убить по личному приказу президента Украины Владимира Зеленского, считает политолог Сергей Марков.
Он также предположил, что политику мог отомстить начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины или бывший начальник Кивы — бывший глава МВД страны Арсен Аваков.
Примечательно, что последний пост Кивы, который он опубликовал утром 6 декабря, посвящен украинскому президенту Владимиру Зеленскому.
«Зеленский не верит в гарантии безопасности ни своей личной, ни своей семьи, предоставленные Вашингтоном, хотя план эвакуации давно готов и отработан. Он переживает, что после победы Трампа в Америке его выдадут Москве или просто ликвидируют. На Украине, после сегодняшнего провала в Американском конгрессе с выделением финансовой помощи, начнется обратный отсчет смещения Зеленского от власти, а 100% гарантий безопасности он так и не получил. Закономерный конец ублюдка, утопившего народ в крови», - написал он.
«ДА ПРЕБУДЕТ С ВАМИ СИЛА»
Сам Кива был активным участником «майдана» и боевых действий на стороне киевского режима в Донбассе, но вскоре примкнул к оппозиции.
В 2014 году он возглавил батальон патрульной службы милиции особого назначения «Полтавщина», был назначен заместителем начальника УМВД Украины в Донецкой области, а также руководил отделением «Правого сектора» (запрещенная в России экстремистская организация).
В период с 2015 по 2016 год Кива был советником министра внутренних дел Арсена Авакова и председателем профсоюзов МВД Украины.
В марте 2019 год он выдвигался на президентский пост, позже прошел в парламент от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь».
В 2021 году Кива опубликовал видеоролик, в котором поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения, назвав его «настоящим лидером своей нации и дружественного народа». В своем обращении политик использовал фразу Мастера Йоды из киносаги «Звездные войны» – «Да пребудет с вами сила». Видео получило большой резонанс в украинском обществе.
После этого прокуратура Украины возбудила против политика дело о госизмене и посягательстве на территориальную целостность страны.
В начале 2022 года он уехал в Россию, где активно критиковал украинское руководство и поддерживал специальную военную операцию.
В ноябре 2023 года суд во Львове заочно приговорил политика к 14 годам тюрьмы. В частности, бывшего парламентария обвинили в призывах к насильственной смене власти, госизмене и публичном использовании коммунистической символики.
ПОПЫТКИ И ПЛАНЫ
В апреле Илья Кива сообщил, что российские спецслужбы предотвратили на него покушение в Москве.
«Спасибо сотрудникам ФСБ, ГРУ, которые смогли предотвратить (убийство. — Прим. ред.) и подарили мне жизнь. В сентябре сотрудники ФСБ вместе с ГРУ предотвратили покушение на меня, которое должны были совершить представители другой страны», - передает его слова РИА Новости.
Тогда сообщалось, что Киву планировали застрелить в Москве на выходе из личного бронированного автомобиля. Киллерами должны были стать бывшие сотрудники спецслужбы ближневосточной страны, которые с этой целью прибыли в Россию.
В январе Илья Кива сообщил о планах украинского президента Украины Владимира Зеленского ликвидировать главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Данную информацию Кива получил от источников, которых не назвал.
«Убийство хотят представить как российскую операцию», - написал Кива в своем Telegram-канале.
Кива объяснил, что Зеленского раздражает популярность Залужного, а также его возросший авторитет в обществе. По словам бывшего депутата Верховной рады, Залужный может заменить действующего украинского лидера.
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