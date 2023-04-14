ФСБ предотвратила покушение на экс-нардепа Украины Киву
Бывший народный депутат Верховной рады Украины Илья Кива сообщил, что российские спецслужбы предотвратили на него покушение в Москве. Об этом политик рассказал агентству РИА Новости.
Экс-нардеп заявил, что покушение должно было произойти в сентябре 2022 года. Сотрудники ФСБ и ГРУ смогли предотвратить убийство, сказал Кива.
По его словам, покушение готовили «представители другой страны». Заказчиков и исполнителей политик не назвал.
Россия в сентябре 2022 года обменяла пленных украинских военнослужащих на политика и кума президента Владимира Путина Виктора Медведчука.
Он попытался заявить Кремлю о своих политических амбициях, но руководство РФ к нему вряд ли прислушается, сказал «Радиоточке НСН» член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.
Горячие новости
Заразились
22,8 млн+8 082 / сут.
Умерли
398 тыс.+35 / сут.
Выздоровели
22,1 млн+9 605 / сут.
- Опубликовано видео попадания пули в каску бойца ЧВК «Вагнер»
- СМИ: ЧВК «Вагнер» уничтожила командира легиона наемников ВСУ
- Минюст РФ признал Семена Слепакова иноагентом
- ФСБ предотвратила покушение на экс-нардепа Украины Киву
- МИД РФ: правоохранительные органы проверят конверты из посольства Финляндии
- Путин ужесточил наказание за проникновение на объекты силовых ведомств
- В Запорожской области сократили время действия комендантского часа
- Путин подписал закон об уголовной ответственности за уничтожение краснокнижных растений и грибов
- Путин упростил процедуры изменения статуса участников СВО
- Финляндия построит 75-километровую стену на границе с Россией
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru