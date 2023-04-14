ФСБ предотвратила покушение на экс-нардепа Украины Киву

Экс-нардеп заявил, что покушение должно было произойти в сентябре 2022 года. Сотрудники ФСБ и ГРУ смогли предотвратить убийство, сказал Кива.

По его словам, покушение готовили «представители другой страны». Заказчиков и исполнителей политик не назвал.

Россия в сентябре 2022 года обменяла пленных украинских военнослужащих на политика и кума президента Владимира Путина Виктора Медведчука.

Он попытался заявить Кремлю о своих политических амбициях, но руководство РФ к нему вряд ли прислушается, сказал «Радиоточке НСН» член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.

