Экс-депутата Рады Илью Киву убили выстрелом в голову

Экс-депутат Верховной рады Илья Кива был убит выстрелом в голову. Об этом сообщает Следственный комитет.

Депутат Рады Кива: Шанс Зеленского в Путине

По предварительным данным, его застрелили из пистолета. Пуля прошла по касательной, поэтому политик еще некоторое время был жив.

Следователи возбудили уголовное дело после убийства Кивы по статье 105 УК РФ.

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ФОТО: РИА Новости
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