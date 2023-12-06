Экс-депутата Рады Илью Киву убили выстрелом в голову
6 декабря 202319:38
Экс-депутат Верховной рады Илья Кива был убит выстрелом в голову. Об этом сообщает Следственный комитет.
По предварительным данным, его застрелили из пистолета. Пуля прошла по касательной, поэтому политик еще некоторое время был жив.
Следователи возбудили уголовное дело после убийства Кивы по статье 105 УК РФ.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru