Политолог Марков допустил причастность Зеленского к убийству Кивы
Бывшего депутата Верховной рады Илью Киву могли убить по приказу президента Украины Владимира Зеленского, считает политолог Сергей Марков.
«Просто могли по приказу Зеленского его убить. Потому что Зеленский утверждает списки жертв всех терактов основных», - сказал Марков в беседе с «Газетой.Ru».
Эксперт также предположил, что политику мог отомстить начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины или бывший начальник Кивы — бывший глава МВД страны Арсен Аваков.
Суд на Украине заочно приговорил Киву к 14 годам тюрьмы с конфискацией имущества. Политика обвинили в призывах к насильственной смене власти и госизмене, сообщает «Радиоточка НСН».
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