Политолог Марков допустил причастность Зеленского к убийству Кивы

«Просто могли по приказу Зеленского его убить. Потому что Зеленский утверждает списки жертв всех терактов основных», - сказал Марков в беседе с «Газетой.Ru».

Эксперт также предположил, что политику мог отомстить начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины или бывший начальник Кивы — бывший глава МВД страны Арсен Аваков.

Суд на Украине заочно приговорил Киву к 14 годам тюрьмы с конфискацией имущества. Политика обвинили в призывах к насильственной смене власти и госизмене, сообщает «Радиоточка НСН».

