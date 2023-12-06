Политолог Марков допустил причастность Зеленского к убийству Кивы

Бывшего депутата Верховной рады Илью Киву могли убить по приказу президента Украины Владимира Зеленского, считает политолог Сергей Марков.

Экс-депутата Рады Илью Киву убили выстрелом в голову

«Просто могли по приказу Зеленского его убить. Потому что Зеленский утверждает списки жертв всех терактов основных», - сказал Марков в беседе с «Газетой.Ru».

Эксперт также предположил, что политику мог отомстить начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины или бывший начальник Кивы — бывший глава МВД страны Арсен Аваков.

Суд на Украине заочно приговорил Киву к 14 годам тюрьмы с конфискацией имущества. Политика обвинили в призывах к насильственной смене власти и госизмене, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Владимир ЗеленскийУбийствоВерховная РадаУкраина

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