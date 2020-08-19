ФСБ в Белоруссии? Армия Лукашенко приведена в боеготовность
Белорусская оппозиция переводит дух, Лукашенко приводит армию в боевую готовность, а СМИ сообщают о прилете борта ФСБ в Минск.
СМИ заметили в Минске самолет директора ФСБ. Ту-214 с бортовым номером RA-64523 вылетел из московского аэропорта «Внуково» и приземлился в аэропорту Минска днем 18 августа, пишет РБК. Издание со ссылкой на открытые источники утверждает, что этот самолет в декабре 2013 года был передан управлению ФСБ и используется для полетов директора спецслужбы Александра Бортникова.
Официальных подтверждений тому, что в Минск прилетел директор ФСБ, пока нет.
В Белоруссии уже больше недели проходят массовые митинги с требованием новых, демократических выборов. Оппозиция не признает победу действующего главы государства Александра Лукашенко. На фоне масштабных протестов политик несколько раз созванивался с президентом РФ Владимиром Путиным и заявлял, что российская сторона готова оказать помощь в случае возникновения внешних угроз.
Накануне оппоненты Лукашенко взяли тайм-аут в протестах и занялись политической самоорганизацией, сформировав Координационный совет по передаче власти. Созданный орган назвал своей целью организацию новых выборов президента и мирную передачу власти. В совете будет до 70 человек, пока он сформирован наполовину — в него вошли несколько представителей Светланы Тихановской и представители общественности во главе с нобелевским лауреатом, писательницей Светланой Алексиевич. Затем будет избран председатель и президиум из 7 человек. Решения будут приниматься простым большинством. Лукашенко сразу же отреагировал на создание Координационного совета оппозиции. Он отметил, что это – попытка захвата власти в стране.
Совет попросил Россию и ЕС стать гарантами своей безопасности, а также посредниками в переговорах с властями Белоруссии и объявил, что он нацелен на «прозрачные, дружеские отношения с Россией».
Главным занятием «гарантов безопасности» вчера были телефонные разговоры с Владимиром Путиным. В течение дня он по очереди пообщался с Ангелой Меркель, Эммануэлем Макроном, главой Евросовета Шарлем Мишелем и уже четвертый раз за последнюю неделю с Александром Лукашенко. О желании обсудить Белоруссию с Путиным заявил и Дональд Трамп. Вечером ситуацию в республике оценил Совбез ООН.
Официальные сообщения о переговорах западных лидеров с Путиным ограничиваются протокольным пересказом, касающимся «нормализации» ситуации и «недопустимости вмешательства» во внутренние дела республики.
Путину вторят российские политики. Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов в эфире НСН заявил, что у России нет причин не признавать выборы в Белоруссии, как это сделали другие государства.
«Нет никаких судов, которые ставили бы этот результат под сомнение, нет официальных жалоб. Есть очень сложный политический процесс внутри Белоруссии и вот пускай они сами с ним разбираются», - сказал сенатор.
Результаты выборов в Белоруссии считают сфальсифицированными власти Канады, они не признают их и призывают провести новое голосование. Аналогичную позицию выразил и МИД Ирландии. Ранее результаты выборов в Белоруссии не признала также Великобритания, а власти Польши, Литвы и Латвии и вовсе подготовили план по разрешению кризиса в республике, предложив стать посредниками в организации этого процесса.
Тем временем вчера Александр Лукашенко подписал указ о награждении медалями «За безупречную службу» более сотни представителей силовых ведомств. Медали первой степени полагаются 21 сотруднику органов внутренних дел, второй степени – 51 сотруднику, медалей третьей степени удостоены более сотни правоохранителей.
Политолог и авторитетный эксперт по Белоруссии Александр Зимовский в эфире НСН не стал отрицать и возможного подтекста в награждении именно сейчас, назвав это сигналом как для силовиков, так и для общества.
«Кроме того, это демонстрация того, что президент помнит о служивых людях и не отказывается от них как верховный главнокомандующий. Так что это вполне себе сигнал для военных и силовиков, и сигнал обществу, который будет уже интерпретирован людьми, которые рассмотрят ситуацию с точки зрения противостояния», - отметил эксперт.
Александр Лукашенко не остановился на награждении силовиков, и привел в полную боевую готовность вооруженные силы на западных границах страны. По его словам, против Белоруссии ведутся «скоординированные действия» как внутри страны, так и за ее пределами.
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