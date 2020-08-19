ФСБ в Белоруссии? Армия Лукашенко приведена в боеготовность

СМИ заметили в Минске самолет директора ФСБ. Ту-214 с бортовым номером RA-64523 вылетел из московского аэропорта «Внуково» и приземлился в аэропорту Минска днем 18 августа, пишет РБК. Издание со ссылкой на открытые источники утверждает, что этот самолет в декабре 2013 года был передан управлению ФСБ и используется для полетов директора спецслужбы Александра Бортникова.

Официальных подтверждений тому, что в Минск прилетел директор ФСБ, пока нет.

В Белоруссии уже больше недели проходят массовые митинги с требованием новых, демократических выборов. Оппозиция не признает победу действующего главы государства Александра Лукашенко. На фоне масштабных протестов политик несколько раз созванивался с президентом РФ Владимиром Путиным и заявлял, что российская сторона готова оказать помощь в случае возникновения внешних угроз.

Накануне оппоненты Лукашенко взяли тайм-аут в протестах и занялись политической самоорганизацией, сформировав Координационный совет по передаче власти. Созданный орган назвал своей целью организацию новых выборов президента и мирную передачу власти. В совете будет до 70 человек, пока он сформирован наполовину — в него вошли несколько представителей Светланы Тихановской и представители общественности во главе с нобелевским лауреатом, писательницей Светланой Алексиевич. Затем будет избран председатель и президиум из 7 человек. Решения будут приниматься простым большинством. Лукашенко сразу же отреагировал на создание Координационного совета оппозиции. Он отметил, что это – попытка захвата власти в стране.

Совет попросил Россию и ЕС стать гарантами своей безопасности, а также посредниками в переговорах с властями Белоруссии и объявил, что он нацелен на «прозрачные, дружеские отношения с Россией».