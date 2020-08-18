Оппозиция ответила на угрозы Лукашенко

Более недели в республике продолжаются протесты. И вот во вторник было официально объявлено о создании совета. Его основной состав будет состоять из 70 человек, заявил юрист объединенного штаба Светланы Тихановской Максим Знак, также вошедший в совет.

Представители Координационного совета поспешили ответить на обвинения со стороны Александра Лукашенко. Он, в частности, заявил, что создание совета является попыткой захвата власти в стране, предупредив представителей оппозиции о последствиях и «адекватных мерах», которые призваны «остудить некоторые горячие головы».

В регламенте совета не прописана цель захвата власти, заявил Максим Знак во время пресс-конференции. По его словам, в регламенте прямо указана цель – обеспечение согласия в обществе. Его коллега по совету бывший директор театра имени Янки Купалы Павел Латушко назвал заявления Лукашенко угрозой применения силы, отметив, что они прозвучали за час до пресс-конференции учредителей совета.

Открестилась белорусская оппозиция и от обвинений в намерении выйти из наднациональных структур с участием России. В этом оппонентов также обвинил Александр Лукашенко. «В программе оппозиции предлагается выйти из Союзного государства, Евразийского союза и ОДКБ, установить контроль на границе с Россией и подать заявку на членство в Евросоюзе и НАТО», - заявил Лукашенко, который сам в последнее время неоднократно выступал в отношении России с заявлениями, далекими от «братских».

Эти обвинения Лукашенко расцениваются «как попытка манипуляции и обмана», сказала член координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова. Она подтвердила «желание и готовность выстраивать взаимовыгодные отношения со всеми странами-партнерами, безусловно включая Российскую Федерацию».

Гражданскому примирению пока не способствуют действия ни той, ни другой из сторон белорусского кризиса. Пока противники действующей власти на улицах устраивают митинги, а на предприятиях – забастовки, сама действующая власть по традиции или по инерции идет по пути угроз, теперь, хотя бы не подкрепленных дубинками и слезоточивым газом. Примером тому – реплика белорусского премьер-министра о том, что за простой заводов взыщут с бастующих.

Пока в Белоруссии далеко даже до намека на некий поствыборный компромисс. Обе стороны апеллируют к России: Лукашенко во вторник уже в третий раз после выборов поговорил по телефону с Владимиром Путиным, Координационный совет призвал Москву стать, наряду с Брюсселем, гарантом безопасности оппозиционного органа.

