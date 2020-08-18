Оппозиция ответила на угрозы Лукашенко
В Белоруссии сформирован Координационный совет оппозиции
По иронии судьбы, произошло это на девятый день после выборов президента, которые, по данным белорусского ЦИК, выиграл Александр Лукашенко. Эти результаты не устроили объединенную оппозицию, которая считает настоящим победителем выборов Светлану Тихановскую.
Более недели в республике продолжаются протесты. И вот во вторник было официально объявлено о создании совета. Его основной состав будет состоять из 70 человек, заявил юрист объединенного штаба Светланы Тихановской Максим Знак, также вошедший в совет.
Представители Координационного совета поспешили ответить на обвинения со стороны Александра Лукашенко. Он, в частности, заявил, что создание совета является попыткой захвата власти в стране, предупредив представителей оппозиции о последствиях и «адекватных мерах», которые призваны «остудить некоторые горячие головы».
В регламенте совета не прописана цель захвата власти, заявил Максим Знак во время пресс-конференции. По его словам, в регламенте прямо указана цель – обеспечение согласия в обществе. Его коллега по совету бывший директор театра имени Янки Купалы Павел Латушко назвал заявления Лукашенко угрозой применения силы, отметив, что они прозвучали за час до пресс-конференции учредителей совета.
Открестилась белорусская оппозиция и от обвинений в намерении выйти из наднациональных структур с участием России. В этом оппонентов также обвинил Александр Лукашенко. «В программе оппозиции предлагается выйти из Союзного государства, Евразийского союза и ОДКБ, установить контроль на границе с Россией и подать заявку на членство в Евросоюзе и НАТО», - заявил Лукашенко, который сам в последнее время неоднократно выступал в отношении России с заявлениями, далекими от «братских».
Эти обвинения Лукашенко расцениваются «как попытка манипуляции и обмана», сказала член координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова. Она подтвердила «желание и готовность выстраивать взаимовыгодные отношения со всеми странами-партнерами, безусловно включая Российскую Федерацию».
Гражданскому примирению пока не способствуют действия ни той, ни другой из сторон белорусского кризиса. Пока противники действующей власти на улицах устраивают митинги, а на предприятиях – забастовки, сама действующая власть по традиции или по инерции идет по пути угроз, теперь, хотя бы не подкрепленных дубинками и слезоточивым газом. Примером тому – реплика белорусского премьер-министра о том, что за простой заводов взыщут с бастующих.
Пока в Белоруссии далеко даже до намека на некий поствыборный компромисс. Обе стороны апеллируют к России: Лукашенко во вторник уже в третий раз после выборов поговорил по телефону с Владимиром Путиным, Координационный совет призвал Москву стать, наряду с Брюсселем, гарантом безопасности оппозиционного органа.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
932 тыс.+4 748 / сут.
Умерли
15 872+132 / сут.
Выздоровели
743 тыс.+6 527 / сут.
- Россию и ЕС призвали стать посредниками в переговорах между оппозицией и властями Белоруссии
- Сенаторы США обвинили Владимира Путина во взломе сервера демократов
- «Сочи» обыграл «Рубин» в матче Российской премьер-лиги
- «Спартак» предложил назвать улицы около своего стадиона в честь легенд клуба
- Ливан вводит общенациональный карантин из-за новой вспышки коронавируса
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru