В Координационный совет белорусской оппозиции войдут 70 человек

Выборы президента в Белоруссии прошли 9 августа. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста - на улицы вышли несогласные с результатами выборов. По данным ЦИК Белоруссии, Лукашенко заручился поддержкой более 80% избирателей. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Между тем, министр здравоохранения Белоруссии Владимир Караник выступил с открытым письмом, в котором ответил на ряд претензий со стороны протестующих и раскритиковал призывы к медикам присоединиться к забастовке.

Глава Минздрава посетовал, что разговора на улице с протестующими не получилось, потому что диалог не был нужен собравшимся. Он также подчеркнул, что во время силового подавления акций протеста силовики не использовали машины скорой помощи, а в изолятор работали не сотрудники Минздрава, а медработники пенитенциарной системы.