В Координационный совет белорусской оппозиции войдут 70 человек
В основной состав Координационного совета белорусской оппозиции войдут 70 человек. Как пишет ТАСС, об этом заявил сотрудник объединенного штаба Светланы Тихановской Максим Знак. Он подчеркнул, что в штаб поступило множество заявок от самых разных людей – каждый из них – тем или иным образом сможет опосредовано работать для разрешения политического кризиса в Белоруссии, отметил Знак.
Напомним, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская объявила о создании Координационного совета оппозиции 14 августа. В свою очередь, действующий лидер Александр Лукашенко заявил, что создаваемый оппозицией совет – это попытка захвата власти, пишет Свободная пресса.
Выборы президента в Белоруссии прошли 9 августа. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста - на улицы вышли несогласные с результатами выборов. По данным ЦИК Белоруссии, Лукашенко заручился поддержкой более 80% избирателей. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.
Между тем, министр здравоохранения Белоруссии Владимир Караник выступил с открытым письмом, в котором ответил на ряд претензий со стороны протестующих и раскритиковал призывы к медикам присоединиться к забастовке.
Глава Минздрава посетовал, что разговора на улице с протестующими не получилось, потому что диалог не был нужен собравшимся. Он также подчеркнул, что во время силового подавления акций протеста силовики не использовали машины скорой помощи, а в изолятор работали не сотрудники Минздрава, а медработники пенитенциарной системы.
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