Путин настоял на неприемлемости любых попыток вмешательства в дела Белоруссии

Ранее сообщалось, что канцлер Германии обсудила по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным ситуацию в Белоруссии. Об этом рассказал представитель германского правительства Штеффен Зайберт.

Как отметили в кабмине ФРГ, Меркель заявила, что белорусское правительство должно отказаться от применения силы против мирных граждан, выпустить политзаключенных и начать диалог с оппозицией.

Между тем, завершить формирование Координационного совета для обеспечения трансфера власти в Белоруссии штаб объединенной оппозиции намерен в этот вторник, 18 августа. С таким заявлением выступила доверенное лицо экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Ольга Ковалькова. Она добавила, что в него войдут 70 человек. Кроме того, она добавила, что президент Белоруссии Александр Лукашенко может быть подвергнут уголовному преследованию. Об этом Ольга Ковалькова заявила в эфире «Эха Москвы».

По её словам, от этого не застрахован ни один человек, если он совершил преступление и его вина доказана – в том числе и президент.

