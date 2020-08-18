Путин настоял на неприемлемости любых попыток вмешательства в дела Белоруссии
Владимир Путин в разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель выразил надежду на скорейшую нормализацию ситуации в Белоруссии. Об этом заявили в Кремле. Глава государства в телефонной беседе с Меркель акцентировал внимание на неприемлемости любых попыток вмешательства в дела Белоруссии, отмечает RT.
Ранее сообщалось, что канцлер Германии обсудила по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным ситуацию в Белоруссии. Об этом рассказал представитель германского правительства Штеффен Зайберт.
Как отметили в кабмине ФРГ, Меркель заявила, что белорусское правительство должно отказаться от применения силы против мирных граждан, выпустить политзаключенных и начать диалог с оппозицией.
Между тем, завершить формирование Координационного совета для обеспечения трансфера власти в Белоруссии штаб объединенной оппозиции намерен в этот вторник, 18 августа. С таким заявлением выступила доверенное лицо экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Ольга Ковалькова. Она добавила, что в него войдут 70 человек. Кроме того, она добавила, что президент Белоруссии Александр Лукашенко может быть подвергнут уголовному преследованию. Об этом Ольга Ковалькова заявила в эфире «Эха Москвы».
По её словам, от этого не застрахован ни один человек, если он совершил преступление и его вина доказана – в том числе и президент.
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