Путин рассказал Меркель про Лукашенко, а Лукашенко – про Меркель
Белорусские власти, тем временем, грозят оппозиции и бастующим рабочим
Настоящим днем Белоруссии оказался вторник в рабочем графике президента России. Владимир Путин провел телефонные переговоры с канцлером Германии и президентом Франции, а также с председателем Европейского Совета. Все они были посвящены ситуации в Белоруссии после состоявшихся там президентских выборов.
Их, напомним, по официальным данным белорусского ЦИК, выиграл Александр Лукашенко с 80% голосов против 10, поданных за кандидата от объединенной оппозиции Светлану Тихановскую. В республике вторую неделю не стихают протесты против фальсификации итогов голосования и с требованием к Лукашенко уйти в отставку. Первые несколько дней протесты жестоко подавлялись силами милиции и внутренних войск. Не признали итоги выборов и в странах Запада.
В нынешних разговорах с европейскими лидерами, как следует из комментариев Кремля, Владимир Путин указал на недопустимость давления извне на белорусские власти. И вот вечером состоялся еще и разговор Владимира Путина с Александром Лукашенко. Как передает белорусское агентство БелТА, президент России рассказал ему о беседах с Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном в части, касающейся ситуации в Белоруссии. Это уже третий телефонный разговор Путина и Лукашенко после президентских выборов. В предыдущем президент России, как сообщалось, подтвердил готовность помогать соседней стране в решении проблем на основе договора о создании Союзного государства, а также по линии ОДКБ, что вызвало обеспокоенность в США и Европе.
Сам Александр Лукашенко во вторник прокомментировал создание оппозиционными силами координационного совета. Он назвал это попыткой захвата власти. И предупредил о последствиях. На встрече с членами Совбеза Белоруссии он также подверг критике программу оппозиции, предполагающую, как он заявил, переориентацию на Запад. Лукашенко поручил правительству подготовить информацию по каждому из пунктов этой программы и последствий для страны их реализации.
Членам координационного совета он пригрозил «адекватными мерами» и пообещал «остудить некоторые горячие головы». Членов совета он назвал «прикорытниками» и «нацистами». Создаваемый совет, по мысли оппозиционеров, необходим для трансфера власти. Согласие войти в него дали в том числе писатель Светлана Алексиевич, правозащитник, председатель правозащитного центра «Весна» Алесь Беляцкий, экономист Сергей Чалый.
С предупреждениями в адрес противников действующей власти выступил во вторник и премьер-министр Белоруссии Роман Головченко. Его заявление было адресовано рабочим белорусских предприятий, устраивающим забастовки. «Препятствие работе предприятия является прямым причинением вреда производственному процессу. То есть предприятие несет убытки. Люди, которые причинили эти убытки, будут отвечать по закону. Этот ущерб будет оцифрован», - заявил белорусский премьер.
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