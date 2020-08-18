Путин рассказал Меркель про Лукашенко, а Лукашенко – про Меркель

Их, напомним, по официальным данным белорусского ЦИК, выиграл Александр Лукашенко с 80% голосов против 10, поданных за кандидата от объединенной оппозиции Светлану Тихановскую. В республике вторую неделю не стихают протесты против фальсификации итогов голосования и с требованием к Лукашенко уйти в отставку. Первые несколько дней протесты жестоко подавлялись силами милиции и внутренних войск. Не признали итоги выборов и в странах Запада.

В нынешних разговорах с европейскими лидерами, как следует из комментариев Кремля, Владимир Путин указал на недопустимость давления извне на белорусские власти. И вот вечером состоялся еще и разговор Владимира Путина с Александром Лукашенко. Как передает белорусское агентство БелТА, президент России рассказал ему о беседах с Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном в части, касающейся ситуации в Белоруссии. Это уже третий телефонный разговор Путина и Лукашенко после президентских выборов. В предыдущем президент России, как сообщалось, подтвердил готовность помогать соседней стране в решении проблем на основе договора о создании Союзного государства, а также по линии ОДКБ, что вызвало обеспокоенность в США и Европе.

Сам Александр Лукашенко во вторник прокомментировал создание оппозиционными силами координационного совета. Он назвал это попыткой захвата власти. И предупредил о последствиях. На встрече с членами Совбеза Белоруссии он также подверг критике программу оппозиции, предполагающую, как он заявил, переориентацию на Запад. Лукашенко поручил правительству подготовить информацию по каждому из пунктов этой программы и последствий для страны их реализации.