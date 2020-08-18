Россию и ЕС призвали стать посредниками в переговорах между оппозицией и властями Белоруссии
Координационный совет белорусской оппозиции заявил, что ЕС и РФ должны стать посредниками в переговорах между оппозицией и властями Белоруссии. Об этом заявил бывший директор театра Ивана Купалы, член совета Павел Латушко.
"Здесь необходима роль наших соседей - России и Европейского союза" - сказал Латушко в ходе пресс-конференции. Он также добавил, что такая позиция в интересах как России, так и Евросоюза.
Экс-министр культуры республики и член совета Павел Латушко сообщил, что белорусская оппозиция намерена строить дружественные отношения с Россией и Евросоюзом, сообщает "Свободная пресса".
Ранее во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко отреагировал на создание Координационного совета оппозиции. Он заявил, что это – попытка захвата власти в стране.
Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов в эфире НСН заявил, что Россия не видит оснований не признавать выборы в Белоруссии и не намерена вмешиваться в политический процесс внутри страны.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
932 тыс.+4 748 / сут.
Умерли
15 872+132 / сут.
Выздоровели
743 тыс.+6 527 / сут.
- Мятежники доставили президента Мали на военную базу
- Штаты обвинили Дерипаску в продвижении интересов России за рубежом
- Глава ВОЗ призвал отказаться от национализма при распределении вакцины от коронавируса
- Россию и ЕС призвали стать посредниками в переговорах между оппозицией и властями Белоруссии
- Сенаторы США обвинили Владимира Путина во взломе сервера демократов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru