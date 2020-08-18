Россию и ЕС призвали стать посредниками в переговорах между оппозицией и властями Белоруссии

"Здесь необходима роль наших соседей - России и Европейского союза" - сказал Латушко в ходе пресс-конференции. Он также добавил, что такая позиция в интересах как России, так и Евросоюза.

Экс-министр культуры республики и член совета Павел Латушко сообщил, что белорусская оппозиция намерена строить дружественные отношения с Россией и Евросоюзом, сообщает "Свободная пресса".

Ранее во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко отреагировал на создание Координационного совета оппозиции. Он заявил, что это – попытка захвата власти в стране.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов в эфире НСН заявил, что Россия не видит оснований не признавать выборы в Белоруссии и не намерена вмешиваться в политический процесс внутри страны.

