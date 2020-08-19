СМИ заметили в Минске самолёт директора ФСБ
Самолёт Ту-214 с бортовым номером RA-64523 модификации ВПУ, расшифровывающейся как «высотный пункт управления», вылетел из московского аэропорта «Внуково» и приземлился в аэропорту Минска днём 18 августа, пишет РБК. Как утверждает издание со ссылкой на открытые источники, этот самолёт в декабре 2013 года был передан управлению ФСБ и используется для полётов директора спецслужбы Александра Бортникова.
Официальных подтверждений тому, что в Минск прилетел директор ФСБ, нет.
В Белоруссии уже больше недели проходят массовые митинги с требованием новых, демократических выборов. Оппозиция не признаёт победу действующего главы государства Александра Лукашенко. На фоне масштабных протестов политик несколько раз созванивался с президентом РФ Владимиром Путиным и заявлял, что российская сторона готова оказать помощь в случае возникновения внешних угроз.
Выборы прошли 9 августа, протесты начались вечером того же дня. А 12 августа в Белоруссию прилетели два борта ВКС РФ – лайнеры Ту-134, оборудованные спецсвязью, писали СМИ. Ещё через несколько дней в России очевидцы заметили движение колонн военных грузовиков без опознавательной маркировки и предположили, что они направляются в сторону белорусской границы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru