СМИ заметили в Минске самолёт директора ФСБ

Самолёт Ту-214 с бортовым номером RA-64523 модификации ВПУ, расшифровывающейся как «высотный пункт управления», вылетел из московского аэропорта «Внуково» и приземлился в аэропорту Минска днём 18 августа, пишет РБК. Как утверждает издание со ссылкой на открытые источники, этот самолёт в декабре 2013 года был передан управлению ФСБ и используется для полётов директора спецслужбы Александра Бортникова.

Официальных подтверждений тому, что в Минск прилетел директор ФСБ, нет.

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В Белоруссии уже больше недели проходят массовые митинги с требованием новых, демократических выборов. Оппозиция не признаёт победу действующего главы государства Александра Лукашенко. На фоне масштабных протестов политик несколько раз созванивался с президентом РФ Владимиром Путиным и заявлял, что российская сторона готова оказать помощь в случае возникновения внешних угроз.

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Выборы прошли 9 августа, протесты начались вечером того же дня. А 12 августа в Белоруссию прилетели два борта ВКС РФ – лайнеры Ту-134, оборудованные спецсвязью, писали СМИ. Ещё через несколько дней в России очевидцы заметили движение колонн военных грузовиков без опознавательной маркировки и предположили, что они направляются в сторону белорусской границы.

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ФОТО: www.unian.net
ТЕГИ:Александр ЛукашенкоФСББелоруссия
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