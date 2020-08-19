СМИ заметили в Минске самолёт директора ФСБ

Самолёт Ту-214 с бортовым номером RA-64523 модификации ВПУ, расшифровывающейся как «высотный пункт управления», вылетел из московского аэропорта «Внуково» и приземлился в аэропорту Минска днём 18 августа, пишет РБК. Как утверждает издание со ссылкой на открытые источники, этот самолёт в декабре 2013 года был передан управлению ФСБ и используется для полётов директора спецслужбы Александра Бортникова.

Официальных подтверждений тому, что в Минск прилетел директор ФСБ, нет.