Меркель обсудила с Путиным ситуацию в Белоруссии

Канцлер ФРГ Ангела Меркель обсудила по телефону с президентом РФВладимиром Путиным ситуация в Белоруссии, сообщил представитель германского правительства Штеффен Зайберт.

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Как рассказали в кабмине ФРГ, Меркель заявила, что белорусское правительство должно отказаться от применения силы против мирных граждан, выпустить политзаключенных и начать диалог с оппозицией.

Согласно официальным данным республиканского ЦИК, Лукашенко выиграл выборы с результатом в 80,1%, у его соперницы Светланы Тихановской – 10,1%. Противники Лукашенко, однако, уверены, что результаты были сфальсифицированы, и победила на самом деле Тихановская. Больше недели по всей Белоруссии проходят многотысячные митинги с требованиями новых, честных выборов и наказания причастных к карательным акциям против протестующих.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Витвицкий
ТЕГИ:ПротестыБелоруссияАлександр Лукашенко
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