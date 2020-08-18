Меркель обсудила с Путиным ситуацию в Белоруссии

Как рассказали в кабмине ФРГ, Меркель заявила, что белорусское правительство должно отказаться от применения силы против мирных граждан, выпустить политзаключенных и начать диалог с оппозицией.

Согласно официальным данным республиканского ЦИК, Лукашенко выиграл выборы с результатом в 80,1%, у его соперницы Светланы Тихановской – 10,1%. Противники Лукашенко, однако, уверены, что результаты были сфальсифицированы, и победила на самом деле Тихановская. Больше недели по всей Белоруссии проходят многотысячные митинги с требованиями новых, честных выборов и наказания причастных к карательным акциям против протестующих.

