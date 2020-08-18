Награждение белорусских силовиков медалями назвали сигналом обществу

«В этом, конечно, есть определённый символизм, что так совпало, что силовики участвовали в борьбе с послевыборной белорусской улицей. Но дело в том, что медаль «За безупречную службу» присваивается за выслугу лет. Она имеет несколько степеней и присваивается военнослужащим и работникам силовых органов за 10, 15 и 20 лет. Поэтому, разумеется, там есть разные категории военнослужащих - и из внутренних войск, и из милиции, и из армии. Это можно воспринять как своего рода поощрение, но ценность этой медали сильно преувеличена, потому что она не за боевые действия даётся и не за заслуги. Это юбилейная медаль», - сказал политолог.

Однако Зимовский не отрицает и возможного подтекста в награждении силовиков медалями именно сейчас, назвав это сигналом как для силовиков, так и для общества.

«Кроме того, это демонстрация того, что президент помнит о служивых людях и не отказывается от них как верховный главнокомандующий. Так что это вполне себе сигнал для военных и силовиков, и сигнал обществу, который будет уже интерпретирован людьми, которые рассмотрят ситуацию с точки зрения противостояния», - добавил эксперт.

Ранее НСН писала о выступлении министра здравоохранения Белоруссии Владимира Караника с открытым письмом, в котором он ответил на ряд претензий со стороны протестующих и раскритиковал призывы к медикам присоединиться к забастовке.

