«Пускай сами разбираются». В Совфеде отказались вмешиваться в дела Белоруссии
Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов в эфире НСН заявил, что Россия не видит оснований не признавать выборы в Белоруссии и не намерена вмешиваться в политический процесс внутри страны.
Власти Канады считают результаты выборов в Белоруссии сфальсифицированными, не признают их и призывают провести новое голосование. Аналогичную позицию выразил и МИД Ирландии. Ранее результаты выборов в Белоруссии не признала также Великобритания, а власти Польши, Литвы и Латвии и вовсе подготовили план по разрешению кризиса в республике, предложив стать посредниками в организации этого процесса.
Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов в эфире НСН заявил, что у России нет оснований не признавать выборы в Белоруссии, как это сделали некоторые другие государства.
«Право признавать или не признавать результаты выборов есть у всех государств, но всё это не имеет прямого отношения к тому, что происходит внутри страны. Мы признаём этот результат, потому что у нас нет других оснований. Нет никаких судов, которые ставили бы этот результат под сомнение, нет официальных жалоб. Есть очень сложный политический процесс внутри Белоруссии и вот пускай они сами с ним разбираются», - сказал сенатор.
Он также отметил, что позиция России – невмешательство.
«У нас позиция простая – мы категорически против любого внешнего вмешательства и за то, чтобы белорусы сами нашли механизм разрешения внутриполитического кризиса. А массовое недовольство, это такой протест, не очень организованный в одной части общества, а в другой части он прямо организуется и формируется извне. И когда поляки предлагают быть посредниками, то не очень понятно между кем и кем. И нам эту роль было бы брать неправильно, потому что непонятно, с кем мы должны вести диалог», - добавил Олег Морозов.
Он также заявил о возможном участии Польши в формировании белорусской оппозиции. «Какой-то консолидированной оппозиционной точки зрения с ясной и понятной программой сейчас не существует. Кто эта оппозиция? Может быть поляки это знают, потому что сами её и формируют», - сказал он.
Ранее НСН писала о разговоре между Владимиром Путиным и канцлером Германии Ангелой Меркель, в ходе которого президент России выразил надежду на скорейшую нормализацию ситуации в Белоруссии. Также глава государства в телефонной беседе с Меркель акцентировал внимание на неприемлемости любых попыток вмешательства в дела республики.
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