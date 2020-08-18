«Пускай сами разбираются». В Совфеде отказались вмешиваться в дела Белоруссии

«Право признавать или не признавать результаты выборов есть у всех государств, но всё это не имеет прямого отношения к тому, что происходит внутри страны. Мы признаём этот результат, потому что у нас нет других оснований. Нет никаких судов, которые ставили бы этот результат под сомнение, нет официальных жалоб. Есть очень сложный политический процесс внутри Белоруссии и вот пускай они сами с ним разбираются», - сказал сенатор.

Он также отметил, что позиция России – невмешательство.

«У нас позиция простая – мы категорически против любого внешнего вмешательства и за то, чтобы белорусы сами нашли механизм разрешения внутриполитического кризиса. А массовое недовольство, это такой протест, не очень организованный в одной части общества, а в другой части он прямо организуется и формируется извне. И когда поляки предлагают быть посредниками, то не очень понятно между кем и кем. И нам эту роль было бы брать неправильно, потому что непонятно, с кем мы должны вести диалог», - добавил Олег Морозов.

Он также заявил о возможном участии Польши в формировании белорусской оппозиции. «Какой-то консолидированной оппозиционной точки зрения с ясной и понятной программой сейчас не существует. Кто эта оппозиция? Может быть поляки это знают, потому что сами её и формируют», - сказал он.

Ранее НСН писала о разговоре между Владимиром Путиным и канцлером Германии Ангелой Меркель, в ходе которого президент России выразил надежду на скорейшую нормализацию ситуации в Белоруссии. Также глава государства в телефонной беседе с Меркель акцентировал внимание на неприемлемости любых попыток вмешательства в дела республики.

