США инициировала обсуждение ситуации в Белоруссии на встрече Совбеза ООН

«Консультации пройдут в закрытом режиме сразу после запланированного ранее обсуждения ситуации в Йемене», - пишет ТАСС со ссылкой на источник в организации.

Ранее президент России Владимир Путин и глава Евросовета Шарль Мишель в ходе телефонного разговора выразили заинтересованность в том, чтобы не допустить конфронтационного варианта развития событий в Белоруссии. Об этом сообщил сайт Кремля. Отмечается, что стороны обсудили текущую ситуацию в республике в преддверии саммита Евросоюза.

