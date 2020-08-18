США инициировала обсуждение ситуации в Белоруссии на встрече Совбеза ООН

По инициативе США и Эстонии, 18 августа Совбез ООН обсудит в закрытом режиме ситуацию в Белоруссии.

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«Консультации пройдут в закрытом режиме сразу после запланированного ранее обсуждения ситуации в Йемене», - пишет ТАСС со ссылкой на источник в организации.

Ранее президент России Владимир Путин и глава Евросовета Шарль Мишель в ходе телефонного разговора выразили заинтересованность в том, чтобы не допустить конфронтационного варианта развития событий в Белоруссии. Об этом сообщил сайт Кремля. Отмечается, что стороны обсудили текущую ситуацию в республике в преддверии саммита Евросоюза.

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ФОТО: РИА Новости//Алексей Витвицкий
ТЕГИ:БелоруссияСовбез ООНЭстонияСша
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