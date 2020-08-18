Путин заявил Макрону о недопустимости давления на Белоруссию

Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с французским коллегой Эммануэлем Макроном заявил о недопустимости давления на Белоруссию и вмешательства в ее дела, сообщает пресс-служба Кремля.

Ранее Путин в разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель выразил надежду на скорейшую нормализацию ситуации в Белоруссии.