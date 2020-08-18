Путин заявил Макрону о недопустимости давления на Белоруссию
18 августа 202014:50
Святослав Павлов
Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с французским коллегой Эммануэлем Макроном заявил о недопустимости давления на Белоруссию и вмешательства в ее дела, сообщает пресс-служба Кремля.
Ранее Путин в разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель выразил надежду на скорейшую нормализацию ситуации в Белоруссии.
Как отметили в Кремле, Путин в беседе с Макроном подчеркнул недопустимость вмешательства во внутренние дела Белоруссии.
«С обеих сторон выражена заинтересованность в скорейшем урегулировании возникших проблем», - добавили в Кремле.
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18 августа 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru