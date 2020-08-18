Лукашенко назвал создание Координационного совета попыткой захвата власти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отреагировал на создание Координационного совета оппозиции. Он отметил, что это – попытка захвата власти в стране. Как пишет агентство БелТа, об этом Лукашенко заявил в ходе совещания с членами Совета безопасности республики.

«Значит, мы это расцениваем однозначно: это попытка захвата власти со всеми вытекающими последствиями», — добавил президент Белоруссии.

Лукашенко предупредил, что власти будут «принимать адекватные меры, но исключительно по Конституции и закону», отмечает RT.