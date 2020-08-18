Лукашенко назвал создание Координационного совета попыткой захвата власти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отреагировал на создание Координационного совета оппозиции. Он отметил, что это – попытка захвата власти в стране. Как пишет агентство БелТа, об этом Лукашенко заявил в ходе совещания с членами Совета безопасности республики.
«Значит, мы это расцениваем однозначно: это попытка захвата власти со всеми вытекающими последствиями», — добавил президент Белоруссии.
Лукашенко предупредил, что власти будут «принимать адекватные меры, но исключительно по Конституции и закону», отмечает RT.
А ранее стало известно, что завершить формирование Координационного совета для обеспечения трансфера власти в Белоруссии штаб объединенной оппозиции намерен в этот вторник, 18 августа. С таким заявлением выступила доверенное лицо экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Ольга Ковалькова. Она добавила, что в него войдут 70 человек, подчеркивают Известия. Кроме того, она отметила, что президент Белоруссии Александр Лукашенко может быть подвергнут уголовному преследованию.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru