Лукашенко назвал создание Координационного совета попыткой захвата власти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отреагировал на создание Координационного совета оппозиции. Он отметил, что это – попытка захвата власти в стране. Как пишет агентство БелТа, об этом Лукашенко заявил в ходе совещания с членами Совета безопасности республики.

«Значит, мы это расцениваем однозначно: это попытка захвата власти со всеми вытекающими последствиями», — добавил президент Белоруссии.

Лукашенко предупредил, что власти будут «принимать адекватные меры, но исключительно по Конституции и закону», отмечает RT.

В штабе Тихановской допустили суд над Лукашенко

А ранее стало известно, что завершить формирование Координационного совета для обеспечения трансфера власти в Белоруссии штаб объединенной оппозиции намерен в этот вторник, 18 августа. С таким заявлением выступила доверенное лицо экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Ольга Ковалькова. Она добавила, что в него войдут 70 человек, подчеркивают Известия. Кроме того, она отметила, что президент Белоруссии Александр Лукашенко может быть подвергнут уголовному преследованию.


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ФОТО: РИА Новости/Михаил Климентьев
ТЕГИ:Президентские ВыборыБелоруссияАлександр Лукашенко
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