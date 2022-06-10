«Что они могут?»: Экс-посол РФ в Японии призвал не ждать от страны новых санкций
Между Россией и Японией почти полностью разорваны все возможные связи, заявил в эфире НСН Александр Панов.
Япония больше не будет вводить против России санкции, страна уже использовала все, что можно, при этом японские власти не примут никакие уступки от РФ для налаживания отношений, даже по Курилам, заявил бывший посол России в Японии Александр Панов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Накануне сообщалось, что Токио в рамках нового пакета санкций с 17 июня вводит запрет на экспорт в Россию грузовиков, бульдозеров, самосвалов и другой техники. Александр Панов считает, что это были последние принятые ограничения.
«В отношении России больше никаких санкций ждать не следует. А что они могут? Кроме экономических санкций - больше ничего. А все остальное уже использовали. Дипломатов мы взаимно выслали, связи практически прекращены. Больше ничего нельзя придумать. На уступки по Курилам уже идти поздно. Это все уже несерьезно. Теперь японцы никаких уступок у нас не возьмут. Они пошли на уступку – мы ее отвергли. Теперь мы вернулись к прежней позиции», - сказал Панов.
По его словам, между Россией и Японией больше нет ни политического диалога, ни деловых контактов.
«Чтобы прекратить этот обмен ограничениями, можно только скинуть атомную бомбу, как американцы. Что еще можно придумать? У нас уже нет никакого политического диалога ни на одном из уровней. У нас нет никаких серьезных контактов между бизнесами. Даже культурные мероприятия сворачиваются», - резюмировал Панов.
С начала российской военной операции на Украине японские власти ввели против Москвы уже несколько пакетов санкций. Ограничения коснулись первых лиц государства, в том числе президента Владимир Путина, бизнесменов и военных. Также под санкции попали ряд российских банков. Кроме того, был запрещен экспорт в РФ более 300 товаров.
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