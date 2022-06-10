«Что они могут?»: Экс-посол РФ в Японии призвал не ждать от страны новых санкций

Накануне сообщалось, что Токио в рамках нового пакета санкций с 17 июня вводит запрет на экспорт в Россию грузовиков, бульдозеров, самосвалов и другой техники. Александр Панов считает, что это были последние принятые ограничения.

«В отношении России больше никаких санкций ждать не следует. А что они могут? Кроме экономических санкций - больше ничего. А все остальное уже использовали. Дипломатов мы взаимно выслали, связи практически прекращены. Больше ничего нельзя придумать. На уступки по Курилам уже идти поздно. Это все уже несерьезно. Теперь японцы никаких уступок у нас не возьмут. Они пошли на уступку – мы ее отвергли. Теперь мы вернулись к прежней позиции», - сказал Панов.

По его словам, между Россией и Японией больше нет ни политического диалога, ни деловых контактов.