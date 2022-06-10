Япония впервые за два года вновь стала принимать туристические группы
Япония впервые за два года снова открыла границы для туристов, в том числе и россиян, которым для въезда не требуется ни ПЦР-тест, ни карантин. Об этом сообщается на сайте японского посольства в России.
Так, с 10 июня, азиатская страна начала принимать заявки на въезд от туристов из 98 стран, в том числе из США, Великобритании и Китая. Отмечается, что пока посещение страны разрешено в составе организованных туристических групп.
С марта Япония начала повышать планку для въезда в страну из-за границы – сначала до пяти тысяч человек, затем до семи, а с 10 апреля до десяти тысяч человек в день. С 1 июня этот лимит был повышен до 20 тысяч. При этом в 2019 году в Японию в день въезжали 140 тысяч человек.
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