Япония впервые за два года вновь стала принимать туристические группы

Так, с 10 июня, азиатская страна начала принимать заявки на въезд от туристов из 98 стран, в том числе из США, Великобритании и Китая. Отмечается, что пока посещение страны разрешено в составе организованных туристических групп.

С марта Япония начала повышать планку для въезда в страну из-за границы – сначала до пяти тысяч человек, затем до семи, а с 10 апреля до десяти тысяч человек в день. С 1 июня этот лимит был повышен до 20 тысяч. При этом в 2019 году в Японию в день въезжали 140 тысяч человек.

