Япония запрещает поставки в РФ грузовиков и бульдозеров
С 17 июня Япония запретит экспорт в Россию грузовых автомобилей, самосвалов и бульдозеров.
Как заявил министр экономики, промышленности и торговли страны Коити Хагиудо, запрет вводится по решению правительства от 7 июня, принявшего запрет на экспорт в РФ товаров, укрепляющих ее промышленную базу.
Мера коснется и другого вида оборудования.
Ранее, правительство Японии из-за ситуации вокруг Украины ввело ограничительные меры против российских Россельхозбанка и Московского кредитного банка. Меры предполагающие заморозку активов в Японии в случае их наличия, запрет на проведение финансовых операций.
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