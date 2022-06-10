Япония запрещает поставки в РФ грузовиков и бульдозеров

С 17 июня Япония запретит экспорт в Россию грузовых автомобилей, самосвалов и бульдозеров.

Новые санкции: Япония запретит экспорт высокотехнологичных товаров в РФ

Как заявил министр экономики, промышленности и торговли страны Коити Хагиудо, запрет вводится по решению правительства от 7 июня, принявшего запрет на экспорт в РФ товаров, укрепляющих ее промышленную базу.

Мера коснется и другого вида оборудования.

Ранее, правительство Японии из-за ситуации вокруг Украины ввело ограничительные меры против российских Россельхозбанка и Московского кредитного банка. Меры предполагающие заморозку активов в Японии в случае их наличия, запрет на проведение финансовых операций.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:Санкции Против РоссииЯпония
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры