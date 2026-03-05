«Вплетаем молитву в маскировочные сети»: Как труженицы тыла помогают бойцам СВО

Труженицы тыла помогают бойцам СВО, даже если никто из их родственников не оказался на фронте, заявила представитель пресс-службы Белореченского районного казачьего общества Елена Шаповаленко в пресс-центре НСН.

«Труженицы тыла вместе с нашими бойцами приближают победу. Нас благословил батюшка, в каждую маскировочную сеть мы вплетаем молитвенный пояс «Псалом 90». Мы все это делаем с верой и любовью, чтобы все наши бойцы были живы, здоровы, все вернулись домой. Сюда приходят не только женщины, у которых есть родственники на СВО, приходят женщины с разной работой, разных возрастов. Самая молодая наша труженица 1947 года рождения. Наша цель – защитить наших бойцов от вражеских прицелов», - поделилась она.

Женщины-казачки служат на фронте в медицинских подразделениях, поварами, а также взяли на себя все обязанности в тылу, ранее заявил в пресс-центре НСН атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов.

По сообщениям СМИ, свыше 19 тысяч казаков принимают участие в спецоперации на Украине, среди них от 350 до 900 женщин-казачек. Образ казачки исторически ассоциируется с верной женой, заботливой матерью и хорошей хозяйкой, они испокон веков являлись образцом верности и женственности. В разных городах и станицах страны есть казачьи добровольческие отряды, где женщины-казачки шьют, варят борщи и пекут пироги, колют дрова, лечат душевные раны бойцам. «Невидимый фронт СВО» – так еще называют матерей, жен, сестер, всех, кто не остался в стороне от общего благого дела.

