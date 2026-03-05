Алиев призвал Иран извиниться перед Азербайджаном после инцидента с БПЛА
Тегеран должен принести извинения Баку после инцидента с дронами в Нахичевани. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Как пишет RT, 5 марта два беспилотника, запущенные с территории Ирана, рухнули на территории азербайджанского города, пострадали два человека.
«Официальные лица Ирана должны дать разъяснения... совершивших этот теракт следует привлечь к уголовной ответственности», - указал лидер Азербайджана.
Ранее в иранском Генштабе опровергли обвинения со стороны Баку, указав, что инцидент в Нахичевани - это израильская провокация, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
