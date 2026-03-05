МИД РФ анонсировал новый обмен пленными с Украиной 6 марта
5 марта 202615:42
Новый обмен пленными с Украиной запланирован на 6 марта. Как пишет RT, об этом сообщили в МИД России.
Как уточнили в ведомстве, планируется произвести обмен по формуле «300 на 300».
«Всего 5-6 марта планируется возвратить на Родину 500 российских военнослужащих», - указали в министерстве.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что с подконтрольной Украине территории возвращены 200 российских военнослужащих, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- «Злое кино смотреть не будут»: Войтинский заступился за «Чебурашку»
- Песков: Россия заинтересована в продолжении переговоров по Украине
- Бывший первый замминистра обороны Цаликов стал фигурантом уголовного дела
- «Женщин чтят всегда!»: Как праздник 8 Марта встречают в казачьих станицах
- Александр Лукашенко помиловал 18 осужденных
- «Вплетаем молитву в маскировочные сети»: Как труженицы тыла помогают бойцам СВО
- Алиев призвал Иран извиниться перед Азербайджаном после инцидента с БПЛА
- «Женщины в погонах»: На СВО можно найти супругу со схожими ценностями
- Сябитова призвала женщин не мешать мужским хобби
- МИД РФ анонсировал новый обмен пленными с Украиной 6 марта