МИД РФ анонсировал новый обмен пленными с Украиной 6 марта

Новый обмен пленными с Украиной запланирован на 6 марта. Как пишет RT, об этом сообщили в МИД России.

Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле «157 на 157»

Как уточнили в ведомстве, планируется произвести обмен по формуле «300 на 300».

«Всего 5-6 марта планируется возвратить на Родину 500 российских военнослужащих», - указали в министерстве.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что с подконтрольной Украине территории возвращены 200 российских военнослужащих, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

