Большинство американцев выступили против захвата Гренландии военными силами

Согласно ему, 86% респондентов не одобрили бы применение военной силы для контроля над островом. Покупка Гренландии за федеральные средства также не находит поддержки у 70% опрошенных.

При этом многие признают потенциальные выгоды: 54% участников исследования считают присоединение полезным для доступа к ресурсам, а 42% видят в этом демонстрацию силы для Китая и России. Однако 70% американцев полагают, что такой шаг привел бы к выходу США из НАТО и дестабилизации в мире.

