Большинство американцев выступили против захвата Гренландии военными силами
Подавляющее большинство американцев категорически отвергает силовой сценарий в отношении Гренландии, следует из соцопроса CBS и YouGov.
Согласно ему, 86% респондентов не одобрили бы применение военной силы для контроля над островом. Покупка Гренландии за федеральные средства также не находит поддержки у 70% опрошенных.
При этом многие признают потенциальные выгоды: 54% участников исследования считают присоединение полезным для доступа к ресурсам, а 42% видят в этом демонстрацию силы для Китая и России. Однако 70% американцев полагают, что такой шаг привел бы к выходу США из НАТО и дестабилизации в мире.
Ранее страны НАТО осудили угрозы США пошлинами из-за Гренландии, Страны НАТО осудили угрозы США пошлинами из-за Гренландии
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Большинство американцев выступили против захвата Гренландии военными силами
- РКН потратит на новые блокировки более 2 млрд рублей
- Президент Ирана: Атака на верховного лидера равносильна войне
- ЦБ: Золотой запас России достиг рекордных значений
- Страны НАТО осудили угрозы США пошлинами из-за Гренландии
- Краснов объяснил кадровые перемены в судебной системе
- СМИ: Макрон хочет ответить на пошлины Трампа «торговой базукой»
- На Солнце произошла первая в 2026 году вспышка последнего класса мощности
- Лукашенко на Крещение окунулся в прорубь
- «Сделаем Европу бедной снова»: Медведев объяснил, что значит MAGA для европейцев
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru